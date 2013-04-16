Caretta Carettalar'ın üreme alanına kır gazinosu yapılacak

Antalya'da caretta caretta kaplumbağaların üreme alanı olan alanda kır gazinosu yapılacağı ortaya çıktı.



Serik İlçesi'ne bağlı Kadriye Beldesi Beşgöz Deresi'nin denize döküldüğü, 1'inci derecede doğal sit alanı olan bu alana, Kadriye Belediyesi tarafından kır gazinosu yapılacak.

Başlatılan inşaat çalışması jandarma ve orman ekipleri tarafından durdurulurken, önceki gün alanda belediye ve özel bir firmaya ait kişilerce yapılan ağaç kesimi sırasında Belek Jandarma Karakolu ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yaptığı baskında, ağaç kesimi yapılan motorlu testerelere el konuldu. Ellerinde bölgede kesim yapabileceklerine dair izin belgesi olmadığı belirlenen çalışanlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kadriye- Belek sahilinin tamamının kaplumbağa koruma alanı olduğunu belirten Kadriye Belediye Başkanı MHP'li İsmail Şahin ise söz konusu alandaki çalışmaların belediyeye ait olduğunu söyledi. Devletin planları ve izni ile belediye olarak içinde kır gazinosu, büfe gibi çeşitli yapıların olduğu bir park ve sahil düzenlemesi yaptıklarını belirten İsmail Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

'Birileri kuyuya taş atıyor, insanlar çıkarmak için uğraşıyor. Aslı olmayan iddialar. Park alanında bazı şeyleri belediye olarak yaptırıp kiralama, vatandaşa kullandırma imkanı var. Kır gazinosu, büfe birkaç bir şey yapıyoruz, özel sektörden yardım alıyoruz. Belediye istediği işi yapar, malzemesi yeterli olmadığında da yardım alabilir. İnşaatı durdurma jandarmanın işi değil. İnşaata belediye karışır. Tabii çalışma evrakları tamamladıktan sonra kuruldan izinleri var, belediye ait olduğuna dair. İhale edip kiraya verilecek. Bu konu abartılıyor. Şikayet edenlerinde işgalleri var devletin yerlerini. Kendilerinin izinsiz 10- 15 yıldır kullandığı alan var ve engelleneceği nedeniyle şikayet ediyorlar.'