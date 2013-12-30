T24 LogoT24 Logo
Çevre

Caretta Caretta'ya taş bağlayıp denize attılar

Mersin'de yüzgecine parke taşı bağlanarak denize atılmış bir Caretta Caretta bulundu

30 Aralık 2013 18:19

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde, yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü bir  Caretta Caretta bulundu. Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAYKO) Temsilcisi Semih İğdigül ile kaplumbağayı bulan balıkçılar, nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan Caretta'ya yapılanın vicdansızlık olduğunu söyledi.

DHA'dan Mehmet Doğaner'in haberine göre Arpaçbahşiş Beldesi Sahili'nde balık tutan amatör balıkçılar, yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda 60 kilo ağırlığındaki 40 yaşlarında olan kaplumbağayı görünce şoke oldular. Yüzgecine kilit parke taşı bağlandıktan sonra denize atıldığı tahmin edilen ölü kaplumbağanın nesli tükenmekte ve koruma altına olan Caretta Caretta olduğu tespit edildi.

 

'Bu bir vahşiliktir'

 

DOHAYKO Akdeniz Bölge Temsilcisi Semih İğdigül, kaplumbağayı bu hale getirenleri vicdansız olarak nitelendirdi. İğdigül, "Hangi vicdansız bir canlının yüzgecine taş bağlayarak denize atar da ölümüne sebep olur anlamak mümkün değil, bu insanlığa sığmaz" dedi.

Nesli tükenmekte olan Caretta Carettaları korumak için dünya seferber olurken, kendini bilmez kişilerce öldürülmesine sert tepki gösteren İğdigül, "Bu canları koruyalım, sık sık balıkçılarımızı denetleyelim. Öyle tahmin ediyorum ki bu canlı bir balıkçının ağına takıldı o balıkçı da sinirlenerek parke taşını bağlayıp denize attı ve boğularak öldü. Bu bir vahşilik ve vicdansızlıktır. Balıkçılar kaplumbağalarla yaşamayı öğrenmeli" diye konuştu.

Caretta Caretta'yı bulan amatör balıkçılardan Arif Gökmen ise, "Kaplumbağayı taş bağlanmış halde bulduk. Kıyıya çıkarttığımızda ölmüş olduğunu gördük. Kimseye zararı olmayan bu canlıyı niçin işkence ile öldürürler?" dedi.

 

'Yazlıkçılar sahili işgal etmesin'

 

Balıkçılardan Zeki Karabulut de, Arpaçbahşiş Belde Sahili'nin Caretta Caretta üreme alanı olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Caretta Carettalar mayıs ayının sonuna kadar bu kumsala çıkıp yumurta bırakıyorlar. Ancak bölgedeki aşırı yapılaşmadan dolayı sahile yumurta bırakmak için gelen hayvanlar geri dönüyorlar. Kaplumbağaların yumurtalarını bırakması için yazlıkçılar sahili işgal etmesin, şezlonglar konmasın, akşamları ışıklar yakılmasın. Lütfen bu önlemler alınsın."

Sahile vuran Caretta Caretta Kaplumbağası'nın ölüsü vatandaşlar tarafından açılan çukura gömüldü.

ETİKETLER

Caretta CarettaDoğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma DerneğiMersinErdemli

İlgili Haberler

Caretta Carettalar'ın üreme alanına kır gazinosu yapılacak

'Aslı olmayan iddialar. Park alanında bazı şeyleri belediye olarak yaptırıp kiralama, vatandaşa kullandırma imkanı var. Kır gazinosu, büfe birkaç bir şey yapıyoruz, özel sektörden yardım alıyoruz'

Yavru caretta carettaların denize yolculuğu başladı

Kemer ve Kumluca sahillerinde caretta caretta yuvalarından bu yıl 6 bin civarında yavru çıkması bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24