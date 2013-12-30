Caretta Caretta'ya taş bağlayıp denize attılar

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde, yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü bir Caretta Caretta bulundu. Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAYKO) Temsilcisi Semih İğdigül ile kaplumbağayı bulan balıkçılar, nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan Caretta'ya yapılanın vicdansızlık olduğunu söyledi.

DHA'dan Mehmet Doğaner'in haberine göre Arpaçbahşiş Beldesi Sahili'nde balık tutan amatör balıkçılar, yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda 60 kilo ağırlığındaki 40 yaşlarında olan kaplumbağayı görünce şoke oldular. Yüzgecine kilit parke taşı bağlandıktan sonra denize atıldığı tahmin edilen ölü kaplumbağanın nesli tükenmekte ve koruma altına olan Caretta Caretta olduğu tespit edildi.

'Bu bir vahşiliktir'

DOHAYKO Akdeniz Bölge Temsilcisi Semih İğdigül, kaplumbağayı bu hale getirenleri vicdansız olarak nitelendirdi. İğdigül, "Hangi vicdansız bir canlının yüzgecine taş bağlayarak denize atar da ölümüne sebep olur anlamak mümkün değil, bu insanlığa sığmaz" dedi.

Nesli tükenmekte olan Caretta Carettaları korumak için dünya seferber olurken, kendini bilmez kişilerce öldürülmesine sert tepki gösteren İğdigül, "Bu canları koruyalım, sık sık balıkçılarımızı denetleyelim. Öyle tahmin ediyorum ki bu canlı bir balıkçının ağına takıldı o balıkçı da sinirlenerek parke taşını bağlayıp denize attı ve boğularak öldü. Bu bir vahşilik ve vicdansızlıktır. Balıkçılar kaplumbağalarla yaşamayı öğrenmeli" diye konuştu.

Caretta Caretta'yı bulan amatör balıkçılardan Arif Gökmen ise, "Kaplumbağayı taş bağlanmış halde bulduk. Kıyıya çıkarttığımızda ölmüş olduğunu gördük. Kimseye zararı olmayan bu canlıyı niçin işkence ile öldürürler?" dedi.

'Yazlıkçılar sahili işgal etmesin'

Balıkçılardan Zeki Karabulut de, Arpaçbahşiş Belde Sahili'nin Caretta Caretta üreme alanı olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Caretta Carettalar mayıs ayının sonuna kadar bu kumsala çıkıp yumurta bırakıyorlar. Ancak bölgedeki aşırı yapılaşmadan dolayı sahile yumurta bırakmak için gelen hayvanlar geri dönüyorlar. Kaplumbağaların yumurtalarını bırakması için yazlıkçılar sahili işgal etmesin, şezlonglar konmasın, akşamları ışıklar yakılmasın. Lütfen bu önlemler alınsın."

Sahile vuran Caretta Caretta Kaplumbağası'nın ölüsü vatandaşlar tarafından açılan çukura gömüldü.