Yavru caretta carettaların denize yolculuğu başladı

Kemer'e bağlı Çıralı ve Kumluca'ya bağlı Olimpos sahillerinde caretta caretta yavruları, yuvalarından çıkmaya başladı.

Kemer'e bağlı Ulupınar köyü Çıralı sahilleri ile Kumluca'ya bağlı Yazır köyü Olimpos sahillerinde bulunan caretta caretta yuvalarından yavrular çıkmaya başladı. Yaşamak için sıcak kumların altında bulunan yuvalardaki yumurtalardan zorlukla çıkan küçük caretta carettalar, yaşam alanları olan denize ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor.

Ulupınar köyünde caretta carettaların korunmasını üstlenen Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi Başkanı Bayram Kütle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıralı ve Olimpos sahillerindeki caretta caretta yuvalarından bu yılın ilk yavrularının çıkmaya başladığını söyledi.

Bu yıl Çıralı ve Olimpos sahilinde 100'ün üzerinde yuva tespit ettiklerini, bunun yanında 15 civarında da gizli yuva bulunduğunu ifade eden Kütle, şu ana kadar 15 civarında yuvadan yavru çıkışının gerçekleştiğini anlattı.

Hava sıcaklığının yuvalardaki yavru çıkışlarını olumsuz etkilediğini, tam gününde gerçekleşmediğini ifade eden Kütle, yöre insanı ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin biraz daha duyarlı olmaları halinde caretta carettaların sayısının artacağını umut ettiklerini dile getirdi.

Kooperatif olarak Çıralı ve Olimpos sahillerinde caretta carettaların korumasını üstlendiklerine işaret eden Kütle, "Yuvalardan beklentimiz, yaklaşık 6 bin civarında canlı yavrunun denize ulaşmasıdır. Yuvalardaki yavru çıkışlarımız ağustos ayı sonuna kadar devam edecek" dedi.

Kütle, yavru caretta carettaların yuvalarından çıkarak denize kadarki yolculuklarına tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı çok sayıda turistin sabahın erken saatlerinden itibaren sahile geldiğine dikkati çekerek, ziyaretçilerin cep telefonu ve kameralarıyla bu anı ölümsüzleştirdiklerini belirtti.

Tatil için Sivas'tan Çıralı'ya gelen Harun Yılmaz, kendisinin daha önce de bölgeye gelerek yavru caretta carettaların yuvadan çıkış anına tanıklık ettiğini kaydederek, "Caretta carettaların çıkışını izlemek için her yıl geliyorum. Bu yıl oğlumu da getirdim. Oğlumla yavruların denize ulaşmasına tanıklık ettik, çok sevinçliyiz" diye konuştu.