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Çevre

Kaplumbağaların kabukları nasıl oluştu?

Yapılan araştırmalara göre, kaplumbağaların kabukları timsah ve dinazorlarla yakın akrabaları olan sürüngenlerden geliyor

31 Temmuz 2013 16:15

Japon bilim insanlarının son bir araştırmasına göre kaplumbağanın kabuğu göğüs kafesinden gelişmiş. Ve tahmin edildiği gibi çeşitli kemik yapılarının kombinasyonundan oluşmamış. Bilim insanları yeni bilgilerin kaplumbağa atasının, timsah ve dinozorlarla yakın akraba olduğunun bir kanıtı olduğunu da söylüyorlar.

Riken Gelişim Biyolojisi Merkezi’nde Hirasawa Tatsuya ile çalışan ekip, araştırma çerçevesinde çeşitli hayvanların embriyolarını incelemiş. Daha sonra ise Çin yumuşak kaplumbağasının kabuğunun, tavukların kaburgalarının ve timsahların kemiksi derilerinin ne şekilde geliştiğini karşılaştırmış.

Ayrıca kaplumbağa soyundan gelen “Odontochelys”in ve “Sinosaurosphargis” sürüngenlerinin fosillerini de analiz etmiş. Hirasawa tüm bu incelemelerden, kaplumbağa kabuğunun dış iskeletten bağımsız olarak geliştiği sonucuna varmış ki buna göre kaplumbağalar gelişim açısından, kuşlar, timsahlar ve Sinosaurosphargis gibi deniz sürüngenleriyle aynı gruba dahiller.

CBilim ve Teknoloji’de yer alan haberde, "Araştırmamız kaplumbağaların, timsahlar ve dinozorlarla yakın akraba olan sürüngenlerden geliştiğini destekliyor" diyor Hirasawa. Daha önceleri kaplumbağaların ilkel sürüngenlerden geliştiği sanılıyordu ki araştırmacı bunun doğru olmadığı kanısında. Omurgalıların iskeletleri evrim sürecinde iç ve dış iskeletten gelişmiştir. Bu iki yapıdan hangisinin kaplumbağa kabuğundan sorumlu olduğunu bilim insanları bugüne dek kesin olarak söyleyemiyorlardı.


Kaynak: Dağ Medya

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