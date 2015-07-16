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Spor

Çapraz bağları kopan Beşiktaşlı Tolgay Arslan, en az 6 ay yok!

Tolgay, antrenman sırasında çime ters bastı ve acı içinde yerde kaldı. Tolgay, antrenmanı gözyaşlarıyla terk etti

16 Temmuz 2015 10:28

Beşiktaş'ın Almanya kampında sakatlanan yıldız oyuncu Tolgay Arslan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği ve en az 6 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Beşiktaş’ın doktoru Sarper Çetinkaya, siyah-beyazlı takımın akşam antrenmanında gerçekleştirdiği çift kale maç sırasında sakatlanan ve sahadan gözyaşlarıyla ayrılan Tolgay Arslan'ın durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, maçın hemen başında gerçekleşen pozisyonda oyuncunun dizinin döndüğünü belirten Çetinkaya, "Tolgay'ın sol diz ön çapraz bağı koptu. Ameliyat olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Tolgay Arslan, geçen sezonki Liverpool maçında attığı golle, Beşiktaş'a turun yolunu açmıştıSarper Çetinkaya, Tolgay'ın bir an önce ameliyat edileceğini kaydederek, "Oyuncumuz ameliyat edilip, tedavisine başlanacak. Sahalara dönüşü 5 ila 6 ay arasında olacak" şeklinde konuştu.

Tolgay Arslan, siyah-beyazlı ekibin akşam antrenmanında orta alana yakın bir bölgede genç futbolcu Eslem Öztürk'ten sıyrıldıktan sonra çime ters basmış ve acı içinde yerde kalmıştı.

 

 

 

 

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