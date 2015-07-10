Beşiktaş'ta Quaresma sürprizi

Beşiktaş transferde büyük bir sürpriz yaptı ve eski futbolcusu Ricardo Quaresma ile prensipte anlaştı.

Siyah beyazlılar, 2010-12 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'yı geri getirmek için çalışmalara başladı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, menajer Ahmet Bulut tarafından teklif edilen 32 yaşındaki oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

2 yıllığına anlaşma sağlanan 32 yaşındaki Quaresma'nın, siyah beyazlıların yıllık 1.5 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

2012'de Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımına transfer olan Quaresma, geçtiğimiz sezon Porto'da forma giydi. Başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, 43 resmi maçta oynarken, 10 gol attı, 7 asist yaptı.