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Spor

Beşiktaş'ta Quaresma sürprizi

32 yaşındaki Quaresma'nın Beşiktaş'la iki yıllığına anlaştığı öne sürüldü

10 Temmuz 2015 17:18

Beşiktaş transferde büyük bir sürpriz yaptı ve eski futbolcusu Ricardo Quaresma ile prensipte anlaştı.

Siyah beyazlılar, 2010-12 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'yı geri getirmek için çalışmalara başladı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, menajer Ahmet Bulut tarafından teklif edilen 32 yaşındaki oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

2 yıllığına anlaşma sağlanan 32 yaşındaki Quaresma'nın, siyah beyazlıların yıllık 1.5 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

2012'de Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımına transfer olan Quaresma, geçtiğimiz sezon Porto'da forma giydi. Başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, 43 resmi maçta oynarken, 10 gol attı, 7 asist yaptı.

Quresma'nın kariyeri

Doğum tarihi: 1983
Doğum yeri: Lizbon
Boy: 1.75 metre
Mevkii: Orta saha, forvet
Oynadığı takımlar: Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş, Al Ahli (Birleşik Arap Emirlikleri), Porto

 

 

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