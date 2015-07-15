Mario Gomez'den Beşiktaş'a kötü haber

Uzun bir süredir Mario Gomez'in transferi için uğraşan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Fiorentina Teknik Direktörü Paulo Sousa ile görüşen golcü futbolcu, bu görüşmenin ardından Floransa'da kalmaya karar verdi ve Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdi.

Sporx.com'da yer alan habere göre; Mario Gomez'e güvendiğini dile getiren Paulo Sousa, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Gomez büyük bir deneyime sahip bir futbolcu, çok gol atabileceği bir pozisyona yerleştirebilmek bizim işimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray 'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun, "Mario Gomez'i istedik. Kulübü 9 milyon Euro, kendisi ise yıllık 5 milyon Euro istedi" sözleriyle ilk kez açıkladığı Gomez için, Beşiktaş'ın Fiorentina'ya 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Fiorentına, Gomez'in planlarını bozabilir

Mario Gomez, Fiorentina'da kalmaya karar verirken, 30 yaşındaki oyuncunun planlarını bozabilecek bir açıklama da Fiorentina'nın Genel Menajeri Andrea Rogg'dan geldi. Khouma Babacar'ın imza töreninde konuşan Rogg, Gomez için çok fazla teklif aldıklarını ve takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Rogg açıklamasında, "Gomez üst düzey seviyede, tam bir şampiyon. Bunu kanıtladı ve bu sezon da, geçen sezondan daha iyi olabilecek bir potansiyeli var. Birden fazla teklif var ve her türlü ihtimali onunla değerlendiriyoruz. Şu anda idmanlarına iyi bir şekilde devam ediyor ve bu bizim için kalsa da, gitse de önemli. Mario'nun kariyerine paralel olarak bir maaşı ve bir fiyatı var. Mario'nun satışı ile birlikte kadronun rekabetçiliğini koruyacak bir şans yakalarsak, satışı düşünebiliriz" dedi.