İbrahimoviç, Galatasaray'a mı geliyor?

Ligi şampiyon bitirmesine karşın transferde Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimoviç'I renklerine bağlayarak ezeli rakibini geride bırakmak istiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübünün önümüzdeki yıllarda Avrupa Kupaları'ndan men tehlikesi yüzünden yüksek maliyetli transfer hamlelerinden kaçınırken transfer için sponsor desteği bulmayı amaçlıyor.

DHA’da yer alan habere göre, ses getiren bir transfer yapılmaması nedeniyle taraftarlarından eleştiri alan Galatasaray’ın gözü Paris Saint-Germain’de forma giyen Zlatan İbrahimoviç'te. PSG'in Katarlı patronu Nasser Al Khelaifi vergisiyle birlikte yılda 17 milyon euroluk maliyeti olan 33 yaşındaki Zlatan İbrahimoviç'i gözden çıkarmış durumda. Ancak bu transfer yüksek maliyeti nedeniyle şu an için Galatasaray'ın ekonomik koşullarını aşacak düzeyde. Galatasaray'ın planı forma reklamında PSG'nin patronu Nasser El Khealifi'nin şirketlerinden birinin yer alması karşılığında Fransız ekibinden İbrahimoviç'in transferini gerçekleştirmek amacında.

Nasser Al Khelaifi'nin sahibi olduğu "beIN Media Group"un, Türkiye Süper Ligi'nin yayın hakkına sahip olan yayın kuruluşunu satın almıştı. Artık, yayın haklarının sahibi Digitürk'ün de patronu olan Nasser Al Khelaifi, Türkiye Süper Ligi'ni Dünya'da izlenir bir lig haline getirmeyi hedefliyor. Böylece yayıncı kuruluşun gelirleri artarken, Süper Lig'in kalitesi de yükselecek. Fenerbahçe'nin flaş transferleri tüm Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırırken, İbrahimoviç'in Sarı Kırmızılı kulübe transferi ile daha da sivrilecek olan Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti böylece gerçek anlamda Dünya Derbisi sıfatını elde edecek.