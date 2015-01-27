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Spor

Tolgay Arslan'ın alacağı ücret belli oldu

Beşiktaş Kulübü, Tolgay Arslan'ın transferi için kendisiyle ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi

27 Ocak 2015 22:56

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Tolgay Arslan'ın Şirketimize transferi ile ilgili olarak Oyuncunun kendisi ve Hamburger SV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Tolgay Arslan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmış olup sözleşme şartları şu şekildedir:

-2014-2015 sezonu: 650.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
-2015-2016 sezonu: 1.300.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
-2016-2017 sezonu: 1.450.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
-2017-2018 sezonu: 1.550.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
-2018-2019 sezonu: 1.650.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
Hamburger Sv kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 450.000 Avro ödenecektir."

 

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