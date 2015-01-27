Tolgay Arslan'ın alacağı ücret belli oldu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Tolgay Arslan'ın Şirketimize transferi ile ilgili olarak Oyuncunun kendisi ve Hamburger SV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre Tolgay Arslan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmış olup sözleşme şartları şu şekildedir:



-2014-2015 sezonu: 650.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti

-2015-2016 sezonu: 1.300.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti

-2016-2017 sezonu: 1.450.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti

-2017-2018 sezonu: 1.550.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti

-2018-2019 sezonu: 1.650.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti

Hamburger Sv kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 450.000 Avro ödenecektir."