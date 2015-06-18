Cansu Kaya cinayetinin müebbetle yargılanan sanıkları tahliye edildi!

Muğla'da 14 Haziran 2015'te cesedi bulunan 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, 25 yaşındaki N.D. ve 18 yaşındaki M.P.Ç., bugünkü duruşmanın ardından yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cansu Kaya'nın babası Osman Kaya karara tepki gösterdi: