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Cansel'i intihara sürükleyen öğretmenin tahliyesine itiraz edildi!

Cumhuriyet Savcılığı ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları da temyiz başvurusunda bulundu

20 Nisan 2016 13:23

Kayseri’de lise öğrencisi 17 yaşındaki Cansel Buse K.’ya cinsel istismarda bulunarak intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından mahkemece tahliye edilen matematik öğretmeni Bayram Ö. hakkında verilen karara itiraz edildi. 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yasin Dalkılıç'ın haberine göre, geçen hafta 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Matematik öğretmeni Bayram Ö. ’cinsel istismar ve alıkoyma’ suçlarından beraat etti, müstehcenlik suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi. 

Cansel Buse K.’nın ailesinin avukatı Kamil Avşaroğlu karara itiraz ettiklerini, gerekçe dilekçesinin ise Yargıtay’a yazılı olarak sunulacağını belirtti. Bu arada kararla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları da temyiz başvurusunda bulundu. 

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