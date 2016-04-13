İntihar eden Cansel'i taciz eden öğretmene beraat gerekçesi: Ölmeden önce şikâyet etmedi!

Kayseri'de lise öğrencisi Cansel B.K'ye (17) tecavüz ettiği ve intiharına neden olduğu iddialarının ardından tutuklanan matematik öğretmeni B.Ö., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraat etti. Avukat Kamil Avşaroğlu, B.Ö. hakkındaki “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunun “ortada şikayet olmadığı” gerekçesiyle düşürüldüğünü ancak Cansel’in okul yönetimine yaptığı şikâyet ve tutulan tutanaklar olduğunu hatırlattı.

B. Ö, "müstehcenlik" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık öğretmen, Yargıtay tarafından cezası onanana kadar tahliye edilirken, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasından ise beraat etti.

Bianet’in haberine göre, Avşaroğlu, sanık öğretmenin "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan cezalandırılmış olması gerektiğini ve mahkeme kararına itiraz edeceklerini de söyledi.

Avukat Kamil Avşaroğlu, şunları söyledi:

“İddianamede sanığa atılı suçlar, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcenlikti. Ancak geçen hafta savcılık, sanığın çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılanmaması, reşit olmayanla ilişki suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Aynı zamanda kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun unsurları oluşmadığı için sanığın beraati ve müstehcenlik suçundan cezalandırılması istendi.

“Biz bir hafta süre aldık, sanığın tüm suçlardan yargılanması talebinde bulunduk. Mahkeme cinsel istismar suçundan beraat verirken; mağdurun intihardan önce şikayeti olmadığını söyleyerek reşit olmayanla ilişki suçunun düşmesine karar verdi.

“Sadece müstehcenlik suçundan hapis cezası verdi. Buna da iyi hal indirimi uyguladı ve ceza 6’da 1 oranında düşürüldü ve 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

“Tabii bu bizim vicdanlarımıza sığmadı. Yargıtay’a itirazda bulunacağız. Olay Pazar günü olmuş, Pazartesi ve Salı günü de okula bununla ilgili bilgi verilmiş ve tutanak tutulmuştur. Dolayısıyla okula yapılan bir şikayet vardır. Adli makamlara şikayet bildirilmemiş olsa da, zaten okul müdürleri ve rehberlik öğretmenleri “kamu görevlisine suçu bildirmemek”ten yargılanıyor, dosya açıldı onlarla ilgili.

“Dolayısıyla bizim talebimiz şu yönde; ortada bir şikayet vardır. Bu şikayet resmi makamlara yani okul yönetimine yapılmıştır. Okul yönetimi bunu adli makamlara bildirmemiştir. Dolayısıyla sanığın ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan cezalandırılması gerekirdi.

“Yargıtay’ın mahkeme kararını bozacağını düşünüyoruz. Okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle ilgili soruşturma da devam ediyor, davanın açılmasını bekliyoruz.”