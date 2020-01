Cannes'da yarışacak filmler belli oldu

Gelecek ay 70. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde yarışacak filmler açıklandı.

Festival başkanı Pierre Lescure ve direktörü Thierry Frémaux, bugün yaptıkları basın toplantısında aralarında Michael Haneke, Todd Haynes, François Ozon, Michel Hazanavicius, Sofia Coppola ve Fatih Akın'ın filmlerinin de olduğu yarışma filmlerini açıkladı.

Festivalin 17 mayısta Arnaud Desplechin'in Las Fantomes D’Ismael filmiyle açılışı yapacak, ödül töreni 28 mayısta gerçekleştirilecek. Jürinin başkanlığını Pedro Almodovar üstlenecek.

Kristen Stewart'tan ilk film

Cannes Film Festivali'nde David Lynch'in yönetmenliğini yaptığı Twin Peaks dizisinin ilk iki bölümü de gösterilecek. Yarışma dışı filmler arasında da Agnes Varda'nın da dahil olduğu çalışması "Visages, Villages" merakla beklenen yapımlardan olurken oyuncu Kristen Stewart'ın ilk yönetmenlik denemesi Come Swim de festivalde ilk gösterimini yapacak.

Yarışma filmleri

Loveless (Andrey Zvyagintsev)

Good Time (Benny ve Josh Safdie)

You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)

L’amant Double (François Ozon)

A Gentle Creature (Sergei Loznitsa)

The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos)

Hikari/Radiance (Naomi Kawase)

Geu-hu/The Day After (Hong Sang-soo)

Wonderstruck (Todd Haynes)

Happy End (Michael Haneke)

Le Redoutable (Michel Hazanavicius)

Rodin (Jacques Doillon)

The Beguiled (Sofia Coppola)

Jupiter’s Moon (Kornel Mundruczo)

120 Battements Par Minute (Robin Campillo)

Okja (Joon-ho Bong)

In the Fade (Fatih Akın)

Las Fantomes D’Ismael (Arnaud Desplechin)

The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach)

Galalar / Özel gösterimler

Top Of The Lake: China Girl (Jane Campion ve Ariel Kleiman)

Claire’s Camera (Hong Sang-soo)

Demons in Paradise (Jude Ratman)

Sea Sorrow (Vanessa Redgrave)

Napalm (Claude Lanzmann)

Promised Land (Eugene Jarecki)

They (Anahita Ghazvinizadeh)

12 Jours (Raymond Depardon)

An Inconvenient Sequel (Bonni Cohen ve Jon Shenk)

24 Frames (Abbas Kiyarüstemi)

Come Swim (Kristen Stewart)

Carne y Arena (Alejandro Inarritu)

Gece Yarısı Filmleri

The Merciless (Byun Sung-Hyun)

Prayer Before Dawn (Jean-Stephane Sauvaire)

Yarışma Dışı Filmler

Blade of the Immortal (Takashi Miike)

How to Talk to Girls at Parties (John C. Mitchell)

Visages, Villages (Agnes Varda ve JR)

Belirli Bir Bakış Filmleri

Barbara (Mathieu Amalric)

The Desert Bride (Cecilia Atan ve Valeria Privato)

Tesnota/Closeness (Kantemir Balagov)

Beauty and the Dogs (Kouther Ben Hania)

L’atelier (Laurent Cantet)

Fortunata/Lucky (Sergio Castellitto)

April’s Daughter (Michel Franco)

Posoki (Stephan Komandarev)

Western (Valeska Grisebach)

Out (Gyorgy Kristof)

Before We Vanish (Kiyoshi Kurosawa)

The Nature of Time (Karim Moussaoui)

Lerd/Dregs (Mohammad Rasoulof)

Jeune Femme (Leonor Serraille)

Wind River (Taylor Sheridan)

After the War (Annarita Zambrano)