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Kültür-Sanat

Cannes’da rötuş tartışması: Claudia Cardinale afişte bir beden inceltildi

Claudia Cardinale bile rötuşlanmadan güzelliği temsil edemiyorsa, başımız cidden belada demektir.”

01 Nisan 2017 21:15

Bu yıl 70. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nin resmi afişi açıklandı. Afişte, İtalyan oyuncu Claudia Cardinale’in eski bir fotoğrafı bulunuyor. Ancak iddialara göre fotoğrafın üzerine oynanmış ve oyuncu çok daha ince bir hale getirildi.

Fransız medyası, Cardinale’in 1959 yılında Roma’da bir çatıda eteğini savururken çekilmiş fotoğrafıyla oynadığı için festival yönetimini sert şekilde eleştirdi. Sol görüşlü Libération “Claudia Cardinale öyle bir dönmüş ki bir beden küçülmüş” diye yazdı.  Kültür dergisi Télérama ise, neden fotoğrafın rötuşlandığını sorguladı. Le Monde bir slayt oluşturarak, görüntünün ne kadar değiştirildiğini okuyucularıyla paylaştı. Bir Twitter kullanıcısı şöyle yazdı: “Claudia Cardinale bile rötuşlanmadan güzelliği temsil edemiyorsa, başımız cidden belada demektir.”

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