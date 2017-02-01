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Kültür-Sanat

70. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Pedro Almodóvar

Festivalin tüm jürisi ve seçilen filmler Nnisan ayında açıklanacak

01 Şubat 2017 18:18

İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar, Mayıs ayında gerçekleşecek Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı olacak.

Festival başkanı Pierre Lescure ve direktörü Thierry Frémaux, bugün yaptıkları açıklamada, “70. senemizde, Festival de Cannes (Cannes Festivali) bezersiz ve son derece popüler bir sanatçıyı ağırlamaktan memnuniyet duyuyor” dedi. “Onun çalışmaları şimdiden sinema tarihindeki edebi nişi şekillendirdi.”

Almodóvar, 1992 yılında Cannes jürisinde yer aldı ve şimdiye kadar beş filmi yarışma bölümünde yer aldı: “Annem Hakkında Her Şey” (1999) en iyi yönetmen ödülünü; “Dönüş” (2006) en iyi senaryo ve birkaç oyuncu arasında paylaşılan en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı; “Kırık Kucaklaşmalar” (2009), “İçinde Yaşadığım Deri” (2011) ve “Julieta” (2016) festivalde yarıştı. “Kötü Eğitim” 2004 yılında festivalin açılış filmiydi.

'Julieta'

Yönetmen Almodóvar,  bir açıklama yayımlayarak “Minnettarım, onur duydum ve biraz da şaşkına döndüm” dedi.

Almodóvar sözlerine şöyle devam etti:

“Jüri başkanı olmanın gerektirdiği sorumluluğun farkındayım ve bu işe uygun olacağımı umuyorum. Size tek söyleyebileceğim kendimi, bedenimi ve ruhumu, hem bir ayrıcalık hem de zevk olan bu görece adayacağımdır.”

70. Cannes Film Festivali 17-28 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalin tüm jürisi ve seçilen filmler Nisan ayında açıklanacak.

 

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