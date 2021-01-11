Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil; Whatsapp'ı siliyorum şimdilik Signal ve Telegram'a geçiyorum

Whatsapp'ın veri politikalarıyla ilgili güncellemenin ardından büyük kaçış sürerken, diğer uygulamaların da güvenirliği tartışmaya açıldı. Whatsapp'a alternatif olarak kullanılan Telegram ve Signal uygulamalarının açık kaynak olması sebebiyle bugün için daha güvenli olduğunu belirten T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, "Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil; Whatsapp'ı siliyorum, şimdilik Signal ve Telegram'a geçiyorum" diye konuştu.

Teknoloji uzmanı ve T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, Murat Sabuncu'ya Whatsapp'ın güncellenen veri politikalarını yorumladı.

"Bugüne kadar güvenlik ile ilgili çok düşünmüyorduk. Ben bir ara Whatsapp güvenli diye yazılar yazdım, çünkü uçtan uca şifreleme vardı" ifadelerini kullanan Nebil, "Ama 2016'nın hemen sonrasında 2 yazılımcı ayrıldı. Kişisel verilerle ilgili bakışlarının Zuckerberg ile uyuşmadığını söylediler. Ben artık kendi hesabıma Whatsapp'ı kullanmayacağım. Şimdilik Signal en iyisi. Çünkü açık kaynak. Telegram da fena değil. Signal önemli bir altyapı. Açık kaynak olarak ortaya konduğu için bugün güveniyorum. Ama yarın ne olur bilmiyorum. Bilgileri nereye vereceğimize dikkat etmek zorundayız" dedi.

Whatsapp'ın 2016 yılında da aynı güncellemeleri getirdiğini ancak o zaman kullanıcıya seçme şansı tanıdığını ifade eden Nebil, "Şimdi ya verilerini paylaşacaksın, ya kullanmayacaksın diyor. Şunu da hatırlatalım; Avrupa'da yapmıyor bunu" diye konuştu.

Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, WhatsApp'ın gizlilik politikalarıyla ilgili güncellemesinin ardından Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatırken, uygulamanın verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Bu kararı olumlu bulduğunu ifade eden Nebil, "Bu devlet kendi kullanıcısını koruyor demek. Ben şundan rahatsızım, bir sürü firma da rahatsız; bu Amerikalı çok uluslu firmalar bildiklerini okuyorlar bu ülkede. Rekabet Kurulu'nun ben bu kararını doğru buluyorum" dedi.

"Facebook, telefonunuzdaki diğer uygulamaların da verilerine bakıyor"

Teknoloji uzmanı ve T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişiselleştirilmiş reklamlara geçildiğinden beri bugün de reklamlar böyle satılıyor. Akıllı telefonların yükseldiği 2010'lardan sonra reklam bireyselleşti, sizi buluyor. Facebook, sizin diğer uygulamalarınızdaki verilere de bakıyor. Hangi veriyi paylaştığını bilmiyoruz. Bunlar kapalı kaynaklar. Yazılıma dair ne yapıldığının kodunun açık olması lazım. Ama reklam sektörüne verdiği bilgiler dışında ne yapıyor biz bilmiyoruz kapalı kaynak olunca. Facebook'la verileri paylaşıyorum derken bizi asıl tedirgin eden bu."

"İleride Whatsapp'ı satması gerekirse diye verileri Facebook'a aktarmaya çalışıyor"

"Özellikle Amerika'da Facebook yaşlı beyaz insanların kullandığı bir uygulama oldu. Aralık ayında Facebook'un aleyhine bir rekabet davası açıldı. Facebook, ileride Whatsapp'ı satması gerekirse diye verileri Facebook'a aktarmaya çalışıyor."

"Yerli BiP tavsiye edilecek bir şey değil"

"Basının ne halde olduğunu biliyoruz. Bu halde, kamuya kapalı alanda Whatsapp'ta muhalefet sürüyor. Hükümetin bundan hoşlanmadığını biliyoruz. Eğer buradan fikirlerinizi dile getiriyorsanız BiP uygulaması tavsiye edilecek bir şey değil tabii."

"Uzmanlaşan gazetecilerimizi takip etmeliyiz. Zor bir çağda yaşıyoruz. Whatsapp'a güvenebiliriz diye düşünüyordum ama sonra hacklendiler. Kullanıcılar da takip etmeliler. İnsanları bilmediğimiz konularda yanlış yönlendirmemeliyiz."