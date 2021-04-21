KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Erdoğan 19 yıl sonra ilk kez yolsuzluk iddiasıyla kendi ekibinden birini kurban verdi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı kurumlara 9 milyon TL değerinde dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın koltuğundan alınmasını yorumlayan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin 19 yıllık iktidarı boyunca ilk kez yolsuzluk iddiasıyla kendi ekibinden birini kurban verdiğini söyledi.

128 milyar dolar tartışması ve AKP’li belediyenin gri pasaportla yurt dışına insan gönderdiği tartışmaları üzerine AKP’nin ilk kez savunmaya geçmek zorunda kaldığını söyleyen Ağırdır, “AK Parti ilk kez savunma stratejisine mecbur kalıyor ve oynamayı bilmediği için gelen her hücuma tekme tokatla karşılık veriyor” dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 128 milyar dolar tartışmalarının siyasete yansımalarını, Davutoğlu’nun “yanılmışım” açıklamasının verdiği mesajı, Babacan’ın HDP çıkışını ve AKP’li belediyenin gri pasaportla yurt dışına insan göndermesini Sayıların Dili’nde Murat Sabuncu’ya yorumladı.

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"İktidarın toplum ve hakikat ile ilişkisi koptu"

İktidarın da kamu yönetiminin de giderek inandırıcılığını yitirdiğini söyleyen Ağırdır, 128 milyar dolar tartışmasında AKP’nin kendini savunamadığını, iktidar kanadından yapılan açıklamalarda çelişkilerin olduğunu ifade ederek “Önceden AK Parti’nin strateji ekipleri neredeyse günlük pozisyon notları hazırlanırlardı. Zaman zaman farklı gazetelerde aynı başlıklar var dediğimiz hikaye de o bilgi notlarından besleniyordu. Ama anlaşılıyor ki 128 milyar dolar konusunda böyle bir bilgi notu dahi yok ortada ki Mahir Ünal ile Nurettin Canikli’nin argümanları birbirini tutmuyor” diye konuştu.

AKP’nin 19 yıllık iktidarı boyunca savunma stratejisine ihtiyaç duymadığını ancak şimdi yaşanan tartışmalar üzerine bu stratejiye mecbur kaldığını dile getiren Ağırdır, iktidarın cenaze ve kongre görüntüleriyle ‘güç sattığını’ söyledi. “Bakın böyle bir dönemde bile biz ne kadar güçlüyüz’ mesajı vermeye çalışıyorlar ama o bile çok fakir kalıyor çünkü gerçeklikten kopuk olduğunu hepimiz biliyoruz” diyen Ağırdır, “"İktidarın toplum ve hakikat ile ilişkisi koptu" dedi.

İktidarın kendi içindeki güç kavgalarına odaklandığını belirten Ağırdır, iktidar koalisyonunda Avrasyacılar, ulusalcı gibi seküler dünyanın milliyetçilerinden bir ayrışma olduğunu buna karşın muhafazakar dünyanın milliyetçilerinin ağırlığının arttığını dile getirdi.

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"Toplum problemleri yöneten güçlü devlet istiyor"

KONDA’nın kasım ayında yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşan Ağırdır, ‘Birini tercih etmek zorunda olsanız, ülke için en önemli şey nedir?” diye sordukları soruya yüzde 38’in ‘güçlü devlet’, yüzde 31’in ‘istikrarlı ekonomi’ yüzde 31’in de ‘insancıl toplum’ yanıtını verdiğini söyledi. ‘Güçlü devlet’ tercihinin sınırları korumak veya sahip olunan silah anlamına gelmediğini ifade eden Ağırdır, “şöyle konuştu:

“Peki işsizliği bu kadar yaşayan insanlar sadece devletin bekası için mi bu tercihte bulunuyorlar. Hayır. İnsanlar bu kadar büyük bir problemleri devletin ve siyasetin çözmesini bekliyor. O zaman da devletin güçlülüğünden kastettiği şey sadece sınırlarını koruyan devlet değil. Problemleri yönetmek için gayret sarf ettiğinden emin olduğu, kendisini değil yurttaşı düşünen bir devleti kastediyor. Çünkü bu enflasyon ve işsizlikle devletin stratejileri dışında bir başarı üretme ihtimali yok. Bunu herkes görüyor ve anlıyor”