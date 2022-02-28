CANLI BLOG | Ukrayna'dan 4 milyon kişinin göç etmesi bekleniyor; Meta'dan Rus devlet medya kuruluşlarına kısıtlama

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna işgalinin beşinci gününde gözler Rus ordusunun hedef aldığı şehirlerde ve müzakere masasında olacak.

Pazar gününü yeni haftaya bağlayan gecede Rusya'nın Harkov ve Kiev kentlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi. Çernigiv'de bir yerleşim bölgesinde bulunan apartman binasına füze isabet ettiği ve binada yangın çıktığı bildirildi. Telegram'dan yapılan açıklamada saldırıda yaralananlar olduğunu belirtti.

Rusya ekonomisi, yaptırımların yükünü hissetmeye başladı. Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi. Yaptırımlarla hedef alınan Merkez Bankası'nın manevra alanının düşük olduğu konuşuluyor.

Öte yandan Avrupa Birliği, tarihinde ilk kez bir partnerine 450 milyon Euro değerinde ölümcül ekipman ve 50 milyon Euro değerinde yakıt vs. gibi ölümcül olmayan araçlar göndereceği belirtildi. Gönderilen ölümcül ekipmanların arasında savaş jetleri de bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda bugün olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 5. gününde dakika dakika yaşananlar...

02.15 Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Markarova, "Rusya, Ukrayna'da vakum bombası kullandı. Rusya'nın Ukrayna'da yaratmaya çalıştığı yıkım çok büyük" dedi.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

01.50 General Motors, Rusya'ya otomobil ihracatını askıya aldı

1.10 NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi. NATO'dan yapılan açıklamada, üye 30 ülkenin genelkurmay başkanlarının “sivillerin de dahil olduğu çok sayıda can kaybına neden olan Rusya'nın saldırısını kınadığı” belirtildi.

01.34 Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York'taki BM Genel Kurulu Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda, Ukrayna topraklarına yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Sebepsiz, haksız ve yakın tarihte eşi görülmemiş bir saldırganlık eylemi. Yasa dışı, gayri meşru ve kabul edilemez."

01.27 Ukrayna, dünyadaki tüm liman ve havaalanlarının Rusya'ya kapanması için harekete geçti.

01.25 Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, "Rusya’da Donbass’tan gelen 110 binin üzerinde sığınmacı var, bunun suçu Batı’ya ait" dedi.

01.08 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

01.02 Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan önümüzdeki haftalarda 4 milyona kadar mültecinin göç edebileceğini açıkladı. Rusya'nın işgale başlamasından bu yana 520 bin kişi ülkeyi terk etti.

00.50 Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacak.

00.45 Rusya, ABD'nin 12 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini 'düşmanca bir tavır' olarak niteledi.

00.38 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Ukrayna'ya tanksavar silahları tedarik edileceğini belirtti.

Trudeau, “Bugün ayrıca Rusya'dan tüm ham petrol ithalatını yasaklamayı planladığımızı da duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

00.34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

00.20 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

00.15 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna saldırılarından dolayı bugün 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden tahliye için tren ve otobüslerle yola çıktığını bildirdi.

00.10 Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğine Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya destek verdiğini açıkladı. 8 üye ülkenin açıklamasında, "Ukrayna'ya AB aday statüsü vermek için bir an önce adımlar atmasına ve katılım müzakerelerini başlatmasına izin vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

00.00 Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzya, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.

22.41 Moskova Borsası 1 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlerin “mevcut durum” nedeniyle yarın için durdurulacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı bugün yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

22.13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

22.00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna gerilimi nedeniyle yeniden gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin olarak, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." açıklamasını yaptı.

21.38 AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı bildirildi.

20.42 Reuters’a konuşan bir üst düzey ABD savunma yetkilisi Rus güçlerinin gelecek günlerde daha saldırgan hareket edebileceğini ve Kiev’i kuşatmaya çalışabileceğini söyledi.

Yetkili, Rus güçlerinin Kiev’in şehir merkezinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Devam etmek isteyeceklerini tahmin ediyoruz ve gelecek günlerde şehri kuşatmaya çalışacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Ukrayna’nın direnişinin Rus güçlerinin hızını yavaşlattığını ve bazı planlama hataları yaşandığını düşündüğünü söyleyen ABD’li yetkili “Bunun sonucunda taktiklerini yeniden değerlendirebilirler ve daha saldırgan hareket edebilirler” dedi.

20.35 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Podolyak, bugünkü müzakerelerin 'çok zor' geçtiğini ve Rus heyetinin çok taraflı olduğunu belirtti.

20.17 AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız" dedi. Kabine toplantısından sonra konuşan Erdoğan, "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz. Bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

20.15 Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bağlı organizasyonlar ve başkanlarından, Rus ve Belaruslu sporcular ile yetkililerinin uluslararası yarışmalara katılmalarına izin vermemelerini isterken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) de Rusya Milli Takımı'nı ikinci bir bilgilendirmeye kadar uluslararası spor müsabakalarından men edeceği bildirildi.

FIFA'nın, UEFA ile de görüşme halinde olduğu ve Rus takımlarının Avrupa Kupaları'ndan da ihraç edileceği kaydedildi.

Reuters'a bilgi veren FIFA'nın üst düzey yetkilisi, kısa süre içerisinde FIFA'nın Rusya Milli Takımı'nı ihraç ettiğini duyuracak. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak.

Kararın ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor...

20.14 RT'ye konuşan bir kaynak, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin ikinci turunun iki gün içinde gerçekleşeceğini söyledi.

20.05 The Guardian'ın aktardığına göre Ukrayna, Rusya'nın Interpol'den çıkarılmasını istedi. Habere göre Ukrayna, Rusya'nın organizasyonu Ukrayna ve başka yerlerdeki siyasi rakiplerini hedef almak için kullandığını iddia etti.

19.59 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üye olması için resmi başvuruyu imzaladı.

Zelenski, Rusya işgali karşısında Avrupa Birliği’nden özel prosedür yoluyla Ukrayna’ya derhal üyelik talebinde bulunmuştu.

19.58 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna konusunda anlaşmaya varılması için şartları olduğunu söyledi.

Telefon görüşmesinde Putin, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre şu şartları dile getirdi:

"- Ukrayna'nın tarafsız kalması

- Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da egemenliğinin tanınması

- Ukrayna'nın silahsızlanması ve 'Nazi'lerden arınması"

19.49 Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Rusya işgalinin ardından Rusya ya da Belarus’tan enerji sağlayamayacaklarını söyleyerek Avrupa Birliği’ne (AB) çağrıda bulundu. Halushchenko, AB’den Ukrayna’yı Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği’ne (ENTSO-E) bağlamalarını istedi.

Halushchenko, “Bu zor savaş zamanında dahi Avrupa sistemine entegre olma niyetimizdeki ciddiyeti kanıtladık. Rusya’nın askeri saldırganlığı, roket saldırıları, kritik altyapıya saldırılarına rağmen Ukrayna elektrik sistemi, otonom bir şekilde çalışarak, güvenilirliğini ve tüketicilere elektrik tedariğindeki güvenliği kanıtladı” dedi.

19.43 Rusya’nın nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarm seviyesine getirmesi üzerine açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki “ABD şu an nükleer alarm seviyesini değiştirmek için bir gerekçe görmüyor” dedi.

Psaki “Alarmlarımızı ve bu cephedeki değerlendirmemizi değiştirmedik ancak onun (Putin) tehdit kullanımları konusunda açık gözlü olmalıyız.” dedi.

19.27 Rus devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Rusya ve Ukrayna ikinci defa görüşmesi gündemde. Heyetler, istişareler için başkentlerine döndü.

19.12 Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

19.00 İngiltere, Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı.

18.39 İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. Ülkedeki Rus finansal varlıkları donduruluyor.

18.30 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız." dedi.

18.13 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.



18.10 Ukrayna Merkez Bankası (NBU), Rusya ve Belarus bankalarına döviz tedarikinin durdurulması için adım attıklarını duyurdu.

NBU'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bankanın bazı merkez bankalarının başkanlarına, G-7 ülkelerinin büyükelçilerine ve Western Union'ın uluslararası para transferi yetkililerine, Rus ve Belarus bankalarına döviz tedarikini durdurmaları çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

17.42 Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında öğle saatlerinde başlayan müzakere görüşmeleri sona erdi. Ukrayna Devlet başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Kiev yönetiminin müzakerelerdeki pozisyonunun ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu ifade etti.

17.39 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı.

17.38 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek Rusya Merkez Bankası’nın son verdiği kararla faiz oranının yüzde 20’de sabit kalacağını açıkladı.

16.42 Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasına üye ülkelerin bayrakları indirilerek Ukrayna bayrakları takıldı.

16.32 AFP'nin aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin hava sahasını kapatması üzerine Cenevre'ye yapacağı Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal etti.

16.22 Şu dakikalarda bazı Rus devlet haber kurumlarının sitelerine erişim sorunu yaşanıyor.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin sitesine girildiğinde sağ üstte 'çevrimdışı rejim' uyarısı görülüyor.

RT'nin sitesine girildiğinde ise normal ana sayfa yerine Telegram kanalına yönlendiren bir sayfa çıkıyor.

16.11 Rusya'dan 36 ülkeye uçuşlar yasaklandı. Rusya’nın devlet havacılık kurumu Rosaviatsiya, 36 ülkeye uçuş gerçekleştirmesini yasakladı.

Söz konusu 36 ülke içinde Avrupa ülkeleri ile Kanada’nın da yer aldığı belirtildi.

Ukrayna'nın işgali sonrası çok sayıda Batı ülkesi, hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı.

16.06 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın pazartesi sabahı Harkov kentine yaptığı roketli saldırı sonucunda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

15.56 ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik finansal yaptırımları genişletti.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Rusya Merkez Bankası ve Varlık Fonu'nun dolar rezervlerine erişiminin kesildiğini belirterek, ayrıca Merkez Bankası ile işlem yapılmasına yasak getirdi.

Yetkili, "Rusya'nın yalnızca dolara değil, aynı zamanda Ukrayna'daki faaliyetleri için gerekli olan diğer para birimlerine de erişimini kestiğimizden emin olmaya çalışıyoruz" dedi.

15.45 Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında başlayan görüşmeler devam ederken Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, nükleer başlıklı füzeleri de kapsayan caydırıcı silahların yüksek alarm seviyesine çıkarıldığı açıklandı. Putin, dün bu yönde karar aldıklarını bildirmişti.

15.19 Otomobil üreticisi Volvo, yaptırımlar ve potansiyel risklerden dolayı ikinci bir emre kadar Rusya'ya araç gönderimini durdurdu.

15.05 Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek isteyen vatandaşlara bir uyarı yayımladı. Ukrayna-Polonya sınır kapılarında büyük bir yoğunluk yaşandığı belirtilen açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak için Romanya, Macaristan, Slovakya sınırlarının kullanılması istendi.

14.20 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, bugün saat 20.00'de Ukrayna'nın Harkiv şehrinden vatandaşları tahliye etmek içi bir tren hareket edeceğini duyurdu. Büyükelçiliğin açıklaması şöyle:

Değerli vatandaşlarımız, Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.

Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

T.C. Kiev Büyükelçiliği"

14.12 The Guardian'ın aktardığına göre Avrupa Birliği, Ukrayna'nın "acilen" AB başvurusu yapmasını istedi. Brüksel'deki yetkililer, "Başvuru, Konsey tarafından çok hızlı bir biçimde değerlendirilecek ve Komisyon'dan acil fikir alınıp alınmaması gerekeceğine dair karar verilecek" dedi.

Ukrayna'nın tüm üyelik için kurumlarını, standartlarını ve altyapısını AB düzenlemelerine uygun hale getirmesi gerekiyor.

Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye, şu anda AB aday ülkesi konumunda bulunuyor.

14.00 Yunanistan Göç Bakanlığı, Ukrayna işgali nedeniyle Rus yatırımcılara yeni oturum izinleri vermeme kararı aldı.

13.56 Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in sözcüsü, Rus oligarkın Ukrayna'daki savaşa barışçıl çözüm için arabuluculuk yapmaya çalıştığını söyledi. Sözcü, Ukrayna tarafının Abramovich'le iletişime geçtiğini belirtti.

13.20 Rusya'nın Ukrayna işgalinin beşinci gününde, tarafların Belarus'ta bir araya geldiği müzakere başladı.

12.30 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın genelinde hava üstünlüğünün kendilerinde olduğunu iddia etti.

12.25 Birleşmiş Milletler, Rusya’nın Ukrayna saldırılarının başından bu yana 7’si çocuk, 102 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın işgalinden bu yana 422 bin Ukraynalının ülkeden ayrıldığını, çok daha fazla insanın ülke içinde yer değiştirdiğini söyledi.

12.15 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle ile telefon görüşmesi yaptığı duyurdu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Stoltenberg, "Az önce Devlet Başkanı Zelenski ile görüştüm ve onu Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretinden dolayı takdir ettim. NATO müttefikleri; hava savunma füzeleri, tanksavar silahları ve insani ve mali yardımlarla desteği artırıyor" ifadelerini kullandı.

12.02 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ve Ukraynalı heyetler Belarus’ta müzakerelere hazırlanırken yaptığı açıklamada “Müzakerelerde temel konu derhal ateşkes ve Rus birliklerin Ukrayna’dan çekilmesidir” dedi.

11.47 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna’nın talebi üzerine bu hafta Cenevre’de Rus işgali üzerine acil bir toplantı düzenlemeyi kabul etti.

11.33 Ukrayna heyeti, Belarus'ta Rusya ile müzakerelerin gerçekleştirileceği yere ulaştı.

Sputnik muhabiri, Rusya ile Belarus’ta yapılacak görüşmelerde yer alacak Ukrayna heyetinin görüşme yerine helikopterlerle vardığını aktardı.

Kiev, heyette Ukrayna Savunma Bakanı, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi lideri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yer aldığını açıkladı.

11.26 Rusya’nın müttefiki Belarus’ta dün düzenlenen referandumda ülkeye nükleer silah konuşlandırılmasına izin verilmesi kararı alınmasının ardından düzenlenen protestolarda yaklaşık 800 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

11.13 Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus güçlerinin Ukrayna’da baskı altında olduğunu, daha şiddetli hareket edebilecekleri söyledi.

BBC’ye konuşan Britanya Savunma Bakanı Wallace “Ukraynalılar çok güçlü bir mücadele veriyor” dedi. Wallace, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna halkının “özgürleştirilmeyi beklediğini” düşünerek yanlış hesap yaptığını söyledi.

Wallace “Herkesin korkması gereken bir unsur şu; Putin, Ukrayna’da neler olduğunu biliyor mu, ona gerçeği söylüyorlar mı?” Dedi

Wallace “Rus el kitabına göre askerlerin daha şiddetli davranmaya, daha fazla güç kullanmaya başlaması gerekiyor çünkü temel olarak Rus doktrininde kendi askerlerinin hayatı diğer silahlı kuvvetlere göre daha az değerli. Bundan sonra gelebilecekler karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

10.55 T24 köşelerinden: Yazarlarımız Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının dördüncü gününde (27 Şubat), bugün yayımlanmak üzere şunları kaleme aldı...

Fikret İkiz | Katyn Katliamı ve Rusya

Akdoğan Özkan | Savaş, barış ve cesaret

Selçuk Erez | Kırım, Rusya’ya katıldığında Putin’in umduğu oldu ama Ukrayna?

Özdem Sanberk | Putin NATO'dan değil, demokrasiden korkuyor

Mustafa Durmuş | Ukrayna’daki savaş karşısında tavrımız ne olmalı?

Mehmet Y. Yılmaz | Kapıldı gidiyor, bahtının rüzgârına

10.47 Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

10.37 Belarus'un Gomel kentinde Rusya ile Ukrayna arasında başlayacak müzakereler öncesi Ukrayna heyetinin başkanı Leonid Kravçuk açıklama yaptı.

Kravçuk, heyetin Polonya'ya ait bir helikopterle seyahat ettiğini ve görüşmelerin bir buçuk saat içinde başlayacağını belirtti.

10.34 Ukrayna ordusu, bu sabah yayımladığı operasyonel raporda Rusya'nın askeri ve sivil havalimanları, askeri kontrol noktaları, hava savunma tesisleri ve kritik altyapı tesislerini hedef aldıktan sonra "saldırısını yavaşlattığını" belirtti.

Raporda Ukrayna havan toplarının "5 sütun Rus askeri ve teçhizatını yok ettiği" belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, "Düşman demoralize olmuş durumda ve ağır kayıplar yaşıyor" derken bazı Rus askerlerin cepheden kaçmaya başladığını iddia etti.

Raporda saldırının başından bu yana yaklaşık 5 bin 300 Ukraynalı askeri personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

10.26 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü. MSB'den yapılan açıklamada; Bakan Akar'ın Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini söylediği ifade edildi. Bakan Rezkinov'un da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

10.17 Britanya Savunma Bakanlığı istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna kuşatmasının “lojistik sorular ve Ukraynalıların direnişiyle” zorlaştığını söyledi.

09.53 Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus'ta müzakere için masaya oturması beklenirken Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin saldırı hızını yavaşlattığını söyledi.

09.51 Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabah yerel saatle 8 itibariyle sokağa çıkma yasağı sona erdi. Kiev sakinleri, sığınaklarından çıkmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağının bitmesiyle marketlerin açılacağı, toplu taşımanın işlemeye devam edeceği belirtildi.

Kiev’de hafta sonu boyunca çeşitli patlama sesleri duyulurken, başkent Ukrayna hükümetinin kontrolünde kalmaya devam etti. Kiev şehir yönetimi, hafta sonu boyunca süren sokak çatışmaları sebebiyle şehir sakinlerinin sokağa çıktıktan sonra başka bir şehirle karşılaşabileceklerini söyledi.

09.05 Belarus Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin yapılacağı salonu paylaştı.

08.30 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov, Twitter üzerinden Devlet Başkanı Zelenski ile fotoğrafını paylaşarak Kiev'in düşmeyeceğine dair güvence verdi. Reznikov'un Twitter paylaşımı şöyle:

"Ukrayna'nın savunmasının 85. saati. Ukrayna'yı korkutmaya çalışmak mantıksız. Bizim savunmamızı delmek imkansız, bundan da öte Kiev'in silahlarını bırakmasını sağlamak imkansız. Zor zamanlar geçiriyoruz, ama geçecek. Ukrayna kazanacak. Biz zaten kazanıyoruz. Bu yüzden işgalcilere çok geç olmadan evlerine dönmelerini tavsiye ediyoruz".

08.24 Belarus'un, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya destek olmak için asker göndermeye hazırlandığı belirtildi.

İstihbaratı The Washington Post gazetesiyle paylaşan ABD'li yetkili, "Minsk'in artık Kremlin'in bir uzvu olduğu çok açık" dedi.

07.50 Ankara, dün Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini Moskova’nın saldırı emrini vermesinin dördüncü gününde bir ‘savaş’ olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Taraflar arasında ciddi bir çatışma var. Bu bir askeri harekat değil, geçici bir-iki havadan saldırı değil, resmen savaş hali var şu anda ülkede” dedi ve şöyle devam etti: “Bu şartlarda da biz, tabii ki Montrö Anlaşmasını uygulayacağız. Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaş halinde, Türkiye, savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin geçişine Boğaz'ı kapatabilir. Montrö Sözleşmesi'nin 19. maddesi sarih bir şekilde gayet açık”. Uzmanların bu gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini okumak için tıklayın.

07.31 Rus ekonomisi, çok zor bir haftaya başlıyor. Ruble, pazartesi sabahı dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Cuma günü piyasalar kapanırken 1 dolar 83.64 Ruble ederken, pazartesi sabahı itibariyle bu miktar 119 dolara kadar ulaştı. Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.

06.55 Rating Sociological tarafından yapılan bir ankere göre Ukraynalıların yüzde 90'ı Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'yi desteklediklerini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 6'sı Zelenski'ye karşı olduklarını söylerken yüzde 3 de kararsız olduklarını belirtti.

06.00 Kanada, Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un 11 numaralı uçuşunun hava sahasını ihlal ettiğini ve konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi. Kanada, hava sahasını Rus devleti ve Rus şirketlerine kapatmıştı.

05.55 Kiev ve Harkov'da pazartesi sabah saatlerinde patlamalar meydana geldiği belirtildi. Çernigiv'de bir yerleşim bölgesinde bulunan apartman binasına füze isabet ettiği ve binada yangın çıktığı bildirildi.