Çankaya Köşkü'nde 'Suruç' toplantısı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen bombalı saldırının ardından Ankara'ya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde bir toplantı düzenledi.

Çankaya Köşkü'ndeki Başbakanlık binasında gerçekleşen toplantıya, başta MİT yetkilileri ve ilgili bakanlıkların üst düzey personeli katıldı.

Başbakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, "Sayın Başbakanımız Suruç’ta yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'ya dönmüş olup, Çankaya Köşkü'ne geçmektedir. Sayın Başbakanımızın başkanlığında ilgili yetkililerin katılımı ile yapılacak değerlendirme sonrası basın toplantısı öngörülmektedir. Toplantı, Çankaya Köşkü Basın Toplantısı Salonu'nda gerçekleşecektir. Toplantı saati, katılımcılar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Davutoğlu'nun basın açıklamasını saat 18.30'da yapılacağı belirtilmişti ancak açıklama hala gerçekleşmedi.