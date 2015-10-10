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"Canımız yana yana can kalmadı"

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen saldırıya çok sayıda ünlü isim de tepki gösterdi

10 Ekim 2015 23:43

Ankara Tren Garı kavşağında gerçekleşen bombalı saldırısının ardından ünlü isimler de tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Twitter'da paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

 

Ebru Şallı: Biz nasıl bir Ülkede yaşıyoruz bir dakika sonramız belli değil , sürekli ocaklar sönüyor , aileler dağılıyor, canlar yanıyor , coğalmıyoruz , ölüyoruz, bitiyoruz , azalıyoruz ... Yarını olmayan günlere uyanıyoruz , gülmeye , çalışmaya , nefes almaya , yaşamaya hakkımız kalmamış ülkemizde... Üzgünüzzzz , ateş düştüğü yeri yakıyor , 30 ölü 126 yaralı sürekli sürekli bitmeyen acıların içindeyiz üzgünüm üzgünüm.

 

Hülya Avşar: Lütfen biri bizi kurtarsın artık

 

Oktay Kaynarca: Değişmez mi, başaramaz mıyız,beceremez miyiz? Bu kadar mı zor insan olmak?

Esra Erol: Ülkemde Bariş'ı ve huzuru hayal ediyorum sadece! Ankara güne herhangi birgün diye başlayıp acı haberi alan yüreğine ateş düşen, yaşamın en büyük acısı ölüm haberini alan, en sevdiklerinin belki evlatlarının, belki anne babasının akrabasının yada canından çok sevdiği dostunun acı haberini alan herkese sabır diliyorum! Başımız sağolsun

Ebru Cündübeyoğlu: Kara bir gün daha

Çağla Şikel: Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum

Derya Baykal: Ankara'daki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum..

Cem Yılmaz: Başımız sağ olsun. Teröre, insan hayatını hiçe sayan her fikre lanet olsun.

Arzum Onan: Nasıl hain, nasıl kalleşce! Mitingin adı "Bariş" be! Bildigim butun bedduaları ediyorum..

Sibel Can: Bugün Barış ve demokrasi için Ankara'da bir araya gelen işçilere ve emekçilere yapılan hain saldırıyı kınıyorum.. Vicdanı olan herkes gibi çok üzgünüm.. Ölen masum insanlara Allah'tan rahmet Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine Allah büyük sabır versin. Terörü bir kez daha lanetliyorum..

Alişan: Başımız sağ olsun

Hadise: Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum..

Arda Turan: Ne yazıyım ki!

Petek Dinçöz: Allah’ım bize yardım et.

Ferhat Göçer: Canlarımız acıyor, canlarımız yanıyor, canlarımız yok oluyor... Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşiliğini bozmak için karanlık ve insanlıktan uzak bir oyun oynanıyor... Her gün acı bir haberle, yeni bir kabusa uyanıyoruz milletçe.. Bir vatanda huzurla, kardeşçe, yaşama hakkımızı elimizden almaya çalışana... Terörü yapana... Terörü destekleyene... Terör üzerinden siyaset yapana lanet olsun.. Ülkemizin başı sağolsun..

Türkan Şoray: Yine canımız yandı, terörü lanetliyorum!

Erhan Yazıcıoğlu: Yazıklar olsun. Terör meraklısı pislikler, ölmek için yalvarırsınız inşallah. Size insan diyenin!

Ahu Sungur: Hepimiz öldüğümüzde mi gelecek barış?! Kaç can daha gidecek?! Memleket kan gölüne döndü! Allah kahretsin vahşetten beslenenleri!

Hale Soygazi: Her gün bir kabusa uyanıyoruz. Bu kadar masum, savaşa karşı yapılan bir barış yürüyüşünü sabote edenleri lanetliyorum! Ülkemizin başı sağolsun!!

Cansın Özyosun: Canlar gidiyor memleketimde, ölümler var memleketimde, acı var memleketimde!! Lanet olsun teröre!

Selda Alkor: Güzelim ülkem ne hale geldi, canımız yana yana can kalmadı. Terörü en şiddetli hali ile lanetliyorum!!

Hülya Koçyiğit: Güzel memleketimizin, aziz milletimizin birliğine kast eden, bu acıyı bize yaşatan karanlık elleri şiddetle kınıyorum. Bu faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acımız çok derin ama hiç kimsenin gücü birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, memleketimizi bölmeye yetmeyecek.

Mahsun Kırmızıgül: Yazık günah bu ülkeye, Yaşanılan bu acıları, insanlarımız hak etmiyor. Terörün her türlüsünü lanetliyorum.

Murat Boz: Üzgünüm. Çok üzgünüm. Bu güzel ülke bunları hak etmiyor. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

 

 

 

 

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