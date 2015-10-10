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Syriza Ankara'daki saldırıyı protesto için destekçilerini Sintagma meydanına çağırdı

“Erdoğan hükümeti Türkiye ve civarındaki bölgelerde demokrasiye ve barışa karşı düzenlenen devamlı saldırılar konusunda hesap vermelidir"

10 Ekim 2015 22:56

Yunanistan'daki iktidar partisi Syriza, Ankara'daki ikiz bombalı saldırıları protesto için herkesi bu akşam Meclis binasının önündeki Sintagma meydanına çağırdı.

Syriza Partisi Merkez Komisyonu’nun bugün düzenlediği toplantının açılışında Ankara’da barış yürüyüşü öncesinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatlarını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Syriza Partisi Merkez Komisyonu saygı duruşu sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Erdoğan hükümeti Türkiye ve civarındaki bölgelerde demokrasiye ve barışa karşı düzenlenen devamlı saldırılar konusunda hesap vermelidir. Etrafımızda hüküm süren terör rejimine tek cevap, demokrasinin ve barışın galip gelmesi için mücadeleye devam etmektir. Herkesi bugün saat 18.00’de Sintagma Meydanı’nda düzenlenecek protesto gösterisine çağırıyoruz.”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ankara’da yaşanan terör saldırısın, “Bu sabah Ankara’da meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölmesine sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Masum kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” sözleriyle kınadı.

Aynı zamanda Yunanistan Komünist Partisi KKE ve ana muhalefet partisi Nea Dimokratia, yaptıkları açıklamalarla barışa karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. 

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