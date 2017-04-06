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Caner Erkin'in ödemediği kiradan dolayı Asena Atalay evinden çıkarılıyor

Beykoz'da oturan Atalay'ın ev kirası ödenmeyince ev sahibi icra takibi başlattı

06 Nisan 2017 15:11

Asena Atalay ve Caner Erkin arasında kira krizi ortaya çıktı. Caner Erkin'in Beykoz’da aldığı evin tadilatı bitene kadar boşanma davasından sonra oğluyla birlikte oturması için Asena Atalay için kiraladığı evin bedelini ödemeyince ev sahibi icra işlemi başlattı.

Posta'nın bir televizyon programına dayandırdığı habere göre 6 yıl süren evlilikleri geçen yıl biten Asena Atalay ile futbolcu Caner Erkin arasındaki hukuk savaşı iyice alevlendi. Oyuncu Şükran Ovalı’yla 2 Ocak’ta evlenen Caner Erkin, eski eşine verdiği nafakayla ilgili sözleri tutmayınca peş peşe icra davalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Karşı atağa geçen Caner Erkin de 7 yaşındaki oğlu Çınar’ın velayetini almak için harekete geçeceğini açıklamıştı.

Parasını alamayan ev sahibi icra takibi başlattı

Caner Erkin, Beykoz’da aldığı evin tadilatı bitene kadar boşanma davasından sonra oğluyla birlikte oturması için Asena Atalay için kiraladığı evin bedelini ödemeyince hakkında tahliye kararı çıkarıldı. Parasını alamayan ev sahibi icra takibi başlattı. Kira kontratı üzerine olan Caner Erkin ise 7 günlük itiraz süresi boyunca sessiz kalmayı tercih etti. Bunun üzerine Asena Atalay’a evi boşaltması için ihtarname gönderildi.

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