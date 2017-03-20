Asena Atalay'ın, Caner Erkin'e açtığı 125 bin liralık icra takibi reddedildi

Asena Atalay'ın, eski eşi Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin hakkında "Nafaka ödemiyor" gerekçesiyle başlattığı 125 bin TL'lik icra takibi, mahkeme tarafından, boşanma protokolüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmış ve mahkeme Erkin'in, çocuğunun annesi Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.

Eski eşinin nafaka ödemediğini ileri sürmüştü

Atalay ise, Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen eski eşinin nafakayı ödemediğini öne sürerek, 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, 12 aylık nafaka bedeli olan 120 bin lira ve 5 bin liralık faizin ödenmesi için Erkin hakkında icra takibi başlattı.

Bunun üzerine Caner Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Caner Erkin şahit gösterdi

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Erkin; 10 bin liralık nafakanın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Atalay'a ödediğini iddia etti. Ödemelerle ilgili banka dekontlarının elinde olduğunu Erkin, eski eşine elden para verdiğine dair tanıkların mahkemece dinlenmesini istedi.

Ünlü futbolcunun; icra emrinin iptal edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de Atalay'a yükletilmesini talep ettiği dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, Atalay'ın Aile Mahkemesi'nde imzalanan anlaşma protokolüne aykırı olarak icra takibi başlattığını, Atalay'ın sunduğu dekontların gerçeği yansıtmadığına karar verip icra takibini iptal etti.

Caner Erkin, 2017'nin ilk günlerinde Oyuncu Şükran Ovalı ile nikâh masasına oturmuştu: