"Caner Erkin'den Asena Atalay'a 'direk danslı' velayet davası" iddiası

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin ile anlaşmalı boşandığı eşi Asena Atalay arasındaki velayet davasına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Erkin'in Atalay hakkında hamileyken zayıflama ilacı kullandığı, striptiz kulüplerinde direk dansı yaptığı ve sevgilisinin burnunu kırdığını söylediği iddia edildi.

Geçen yıl ocak ayında gerçekleşen boşanma protokolüne göre çiftin 6 yaşındaki çocuklarının velayeti Atalay’a verilmiş, Erkin ile kişisel ilişki kurulması kararlaştırılmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre Erkin, oğlunun velayetini anneye bırakırken Atalay’ın, “Yaşadığı ve yaşattığı her şeyden çok pişman olduğunun, bundan sonra sadece oğluna iyi bir anne olmak için yaşayacağının, ahlaka ve adaba uygun düzenli bir hayat kuracağının” sözünü verdiğini ileri sürdü.

Atalay’ın velayetin sorumluluğunu yerine getirmediğini ileri süren Erkin, avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açarak oğlunun kendisine verilmesini istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Erkin, eski eşinin oğlunun velayetini ‘nafaka’ ve ‘bakım masrafı’ adı altında fahiş paraları tahsil edebilmek için kullandığını ileri sürdü.

Bir annenin yapması gereken vazifelerin yardımcı ve bakıcılar tarafından yapıldığını öne süren Erkin, Atalay’ın oğlu ile geçirmesi gereken vakitleri, seyahatlerde, gece kulüplerinde, özel ev partilerinde ve striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak geçirdiğini iddia etti.

Atalay’ın erken kalkmaması yüzünden oğlunun okula devam problemi yaşadığını belirten Erkin, bu nedenle servise de bindirilmediğini ileri sürdü.

Kulüpte kutlanan doğum günü partisine Atalay’ın mumlar üflendikten sonra gittiğini, herkesten önce ayrıldığını da belirten ünlü futbolcu, bakıcısının oğlunun annesi sanıldığını iddia etti.

Hamileyken zayıflama ilacı

Erkin dilekçede, Atalay’ın hamilelik döneminde zayıflama ilaçları kullandığını, oğlunu emzirmediğini, kendisinin uyanarak biberonla çocuğunu beslediğini de belirtti.

Eski eşinin evli oldukları dönemde 3. kişilerle birlikte olduğunu, kampta, şehir ve yurtdışında olduğu dönemlerde gece kulüplerinden sabaha karşı çıktığını ileri süren Erkin, Atalay’ın boşanmadan sonrada ahlaka aykırı yaşamını devam ettirdiğini, oğlunun yaşadığı evde sevgilisinin burnunu kırdığını söyledi.

Bir erkek çocuğu yetiştiren annenin ‘Direk buldum mu dayanamam’ notu ile herkese açık internet sitesinde direk dansı fotoğrafları yayınladığını belirten Erkin, fotoğrafları da delil olarak dosyaya koydu.

Asena’nın anneliğinin toplumca eleştirildiğini belirten Caner Erkin, velayet görevini layıkı ile yapmadığını, bu nedenle oğlunun kendisini verilmesini mahkemeden istedi.