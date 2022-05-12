Canan Kaftancıoğlu: Bugün kararlılığım ve inancım daha fazla arttı; şimdi, bir kez daha o ve şürekası düşünsün

Hakkındaki ceza kararları Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından "Şimdi, bir kez daha O ve şürekası düşünsün; #İnadınaUmut" notuyla bir paylaşım yaptı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Korku bir duygudur, korkaklık ise kabul edilemez,

Ama umut sadece bir duygu değil

Umut bir eylem örgütlü bir direniştir

Umudu örgütlemek için ismimin önünde bir sıfata bir ünvana ihtiyaç olduğunu sananlara inat, nerede olduğumdan, sıfatlardan, ünvanlardan bağımsız bir şekilde hep birlikte örgütleyecek iktidardaki kötülüğü dar edeceğiz

Bugün kararlılığım ve inancım daha fazla arttı

Şimdiden umudu büyütme inadımın cezalarını düşünmeye başlasınlar.

O yüzden şimdi o ve şürekası düşünsün bir kez daha

Korkaklar kaygılılar umuttan doğan güneşten anlamayanlar düşünsün

Umudu büyütmeye umudu örgütlemeye devam.

Merhaba biz

Merhaba doğan güneş

Merhaba özgür gelecek

Merhaba inadına daha fazla umut"

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