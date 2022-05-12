Kaftancıoğlu’nun 2014’teki tweetlerine 2019’da dava açıldı, rekor sürede dava tamamlandı: Vekillik imkânsız, il başkanlığı tartışmalı, üç gün cezaevinde kalacak

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hakkında beş ayrı suçtan açılan davada, üç ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 aylık cezalarını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, karar düzeltme ve Anayasa Mahkemesi süreçlerinde durum değişmezse 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olamayacak ve cezasının infazı bitene kadar seçme ve seçilme hakkını kullanamayacak. İl başkanlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusu ise tartışmalı. Kaftancıoğlu, üç farklı suçtan verilen cezalar ayrı ayrı onandığı için durumu değiştiren bir gelişme olmazsa İnfaz Kanunu’nda 2016 ve sonrasında yapılan değişiklikler, Covid düzenlemeleri nedeniyle cezaevine uzun süreli girmeyecek. Ancak Kaftancıoğlu’nun denetimli serbestlikten yararlanarak serbest kalması için en fazla üç günlüğüne cezaevine girmesi gerekiyor. Bu süreçte cezaevi gözlem kurulu, “kalmasına gerek yoktur” kararı verirse Kaftancıoğlu, serbest kalacak. Aksi örneğe rastlanmasa da gözlem kurulunun, “cezaevinde kalmalıdır” kararı verme hakkı da bulunuyor.

Hangi cezaları onandı: Üç ayrı suça onama

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu’nu beş ayrı suçtan hapse mahkum etti ve bu kararlar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 2. Ceza Dairesi’nce onandı. Dosya daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne geldi. Yargıtay, bu beş suçtan üçü için onama verdi. Yargıtay’ın onadığı cezalar şöyle:

Yerel mahkeme, Kaftancıoğlu'nu, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret etmek" ve bu suçu birden fazla işlemek nedeniyle 1 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum etmişti. Bu ceza onandı. Yerel mahkeme, Kaftancıoğlu'nu ayrıca, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum etmişti. Bu ceza, “zincirleme suç işlenmediği” gerekçesiyle, cezada indirim yaparak onandı. Sonuç ceza 1 yıl 9 ay olarak belirlendi. Yerel mahkeme, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etmişti. Bu ceza için de onama kararı verildi.

Bozulan cezalar

Yargıtay, şu iki ceza için ise bozma kararı verdi:

Kaftancıoğlu'na PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi konumunda olan ve kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası yanlış bulundu. Bu suçtan beraat etmesi gerektiğine hükmedildi. Kaftancıoğlu’na, bazı paylaşımlarının darbe girişiminin yaşandığı zaman dilimin hemen akabinde olduğu gerekçesiyle "halkı kin ve d üş manlı ğ a alenen tahrik etmek'' suçundan verilen 2 yıl hapis cezası yanlış bulundu ve beraatine karar verilmesi gerektiği belirtilerek bu karar da bozuldu.

4 yıl 11 ay ceza

Böylece yerel mahkemenin toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum ettiği Kaftancıoğlu’nun 4 yıl 11 ay 20 günlük cezası kesinleşti. Kaftancıoğlu, bu kararın düzeltilmesi için aynı Yargıtay dairesine başvurabilecek ya da Anayasa Mahkemesi’ne gidebilecek. Ancak bu başvurular kararla ilgili infazı durdurmayacak.

Siyasi yasaklı hale geldi

Yargıtay, Kaftancıoğlu için ayrıca bir siyaset yasağı koymadı. Ancak kesinleşen cezalar, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre aynı zamanda ceza süresince siyaset engeli de getiriyor. Bu nedenle Kaftancıoğlu, karar değişmezse, 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi yasaklı olacak. Bu nedenle kesin olarak 2023 seçiminde milletvekili adayı olamayacak.

İstifa etmezse ne olacak?

Bu süreci takip etmekle Yargıtay Başsavcılığı görevli. Kaftancıoğlu, karara rağmen İstanbul İl Başkanlığı’nı bırakmaz ve CHP de kendisini görevden almazsa başsavcılık devreye girerek partiye ihtar verecek. İhtarın yerine getirilmemesi halinde CHP aleyhine dava açılması hakkı bulunuyor. Ancak ihtar yerine getirildiğinde bu dava otomatik olarak düşüyor. CHP, süre kazanmak için bu yolu izleyebilir. Daha önce AKP de benzer yolları izlemişti. Ancak yasal olarak Kaftancıoğlu’nun 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi parti üyesi ve seçimde aday olma hakkı bulunmuyor. Kaftancıoğlu’nun siyasi engeli, hesaba göre 22 Nisan 2027’e kadar sürecek.

İl başkanlığı tartışması

Anayasa Mahkemesi, daha önce, ilgili yasadaki, “diğer siyasi haklar kısmı” yazılı kısmı iptal etti. Bu durumun, seçilme hakkına engel oluşturduğu ancak il başkanlığa engel oluşturmayacağı yorumları da yapılıyor. Bu konudaki kararı Yargıtay Başsavcılığı veriyor.

Yüksek ihtimalle cezaevine girip çıkacak

İnfaz düzenlemesine göre Kaftancıoğlu’nun aldığı cezanın sadece yarısını yatması gerekiyor. Bu durumda yatacağı süre üç yıllık denetimli serbestlik süresinin altında kalıyor.

Ancak denetimli serbestlik kararını cezaevi gözlem kurulunun vermesi gerekiyor. Bunun için de Kaftancıoğlu, en fazla üç günlüğüne cezaevine girecek. Kurul, iki saatte de üç gün sonunda da değerlendirme yapma hakkına sahip. Kurulun, bu yönde örnek bulunmasa da “cezaevinde kalması gerekir” kararı verme hakkı da var. Ancak yüksek ihtimalle kurul, “denetimli serbestlik” kararı verecek ve Kaftancıoğlu, serbest kalacak. Buna rağmen siyasi engelleri devam edecek.

BİMER’e yapılan başvuru ve rekor sürede gelen ceza

Yargı, Kaftancıoğlu hakkındaki davayı rekor bir sürede bitirdi.

Kaftancıoğlu 13 Ocak 2018 günü CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Bir gün sonra, kimliği gizli bir kişi BİMER üzerinde suç duyurusu yaptı. Savcılık, 15 Ocak 2018 tarihinde yani seçildikten iki gün sonra, hakkında soruşturma kaydı açtı. 23 Mayıs 2019’da iddianame hazırlandı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, çok kısa bir sürede, 6 Eylül 2019’da davayı karara bağladı.

İstinaf mahkemeleri, bir dosyayı yaklaşık 1,5-2 yılda karara bağlıyor. Kaftancıoğlu için süreç çok hızlı işledi. 6 Eylül 2019'daki mahkumiyet hükmünün istinaf başvurusu, 23 Haziran 2020’de sonuçlandırıldı. Yargıtay da gerekçesi bugün açıklanan dosyayı karara göre, 10 Mayıs 2022’de sonuçlandırdı. Böylece, yaklaşık üç yılda Kaftancıoğlu hakkında dava açılıp, verilen cezalar kesinleşti

8 yıl önceki tweetler

Kaftancıoğlu hakkındaki dava süreci de çok tartışıldı. İddianamede, Kaftancıoğlu’nun 2013 ve 2014’te Twitter’dan paylaştığı mesajlar suçlamalara konu edildi. Savcılığın bu twitter mesajlarını 5 yıl sonra iddianameye konu etmesi çok tartışıldı. Cezalar, 2022 itibariyle 8 yıl önceki twitter mesajlarına verilmiş oldu.

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