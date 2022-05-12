Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
12 Mayıs 2022 15:53
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. Twitter'dan söz konusu karara siyasilerden, gazetecilerden tepki yağdı.
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
1433
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
1533
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
1633
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
2233
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
2333
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
2433
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
2633
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
2733
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
2833
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
2933
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
3133
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
3233
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"
3333
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"