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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

12 Mayıs 2022 15:53

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. Twitter'dan söz konusu karara siyasilerden, gazetecilerden tepki yağdı.

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

2333

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

2433

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

2533

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

2633

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

2733

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

2833

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

2933

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

3033

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

3133

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

3233

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki yağdı: "Hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek!"

canan kaftancıoğlucanan Kaftancıoğlu yargıtayhaber
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