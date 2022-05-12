Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu için toplanan kalabalığa seslendi: Erdoğan sen fırsatçısın, iki yüzlüsün, zorbasın; Canan cesurdur, bizimdir

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen cezaları onamasının ardından yaptığı çağrı sonrası, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa konuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün." diye seslenen Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na "Canan cesurdur, Canan yüreklidir, Canan bizimdir." diyerek destek verdi. Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingi İstanbul olarak değiştirdiklerini de duyurdu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. CHP lideri, tüm CHP'li milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne toplanmaya çağırdı. Ankara'da bulunan Kılıçdaroğlu, saat 18.00'de İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne geçti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Canan Kaftancıoğlu, CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Özgür Karabat, M. Akif Hamza Çebi, Ali Mahir Başarır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li de geldi. Kılıçdaroğlu, parti binası önünde bekleyenlere seslendi.

Kaftancıoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine sarıldıkları an

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var"

"Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün ve küstahlığın son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsüdür. Bu gürültü aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü elektriklerini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Özgürlüğün şarkısını söyleyen insanların sesini duyuyor musun?

Erdoğan biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet sen zayıfsın biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza yaşayacağız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma.

Canan cesurdur, Canan yüreklidir, Canan bizimdir. Herkes duysun! 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuyorum artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul'dur.

Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."

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