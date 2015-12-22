T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar'ın yazısı Washington Post'ta: Avrupa ile Ankara sarıldı, ilkeler ve tutuklu gazeteciler ezildi

"Batı standartlarında' inşa edilen tecrit hücremizde, babamızın misafirle dövdüğü çocuklar gibiyiz"

22 Aralık 2015 21:44

Can Dündar *

Türkler misafirperverdir.

Çok övündükleri bu özellik, büyük oranda cana yakınlıklarından kaynaklansa da kısmen de dayaktan sakınma içgüdüsünün sonucudur.

Çünkü Türkler misafirinin yanında çocuk dövmezler, dayakçı babalardan en sık duyulan söz “Şu misafir gitsin ben sana gösteririm”dir.

Bu tehditle büyümüş çocuklar için misafir ziyareti, güvenli saatler demektir.

Geçen ay Antalya’da G20 Zirvesi’nde yirmi dünya liderini ağırlayan Türk hükümeti, bu geleneğe uyarak “Ev içi baskı”ya kısa bir ara verdi.

Misafir gider gitmez de, hapisteki 20’yi aşkın gazetecinin arasına bizleri de kattı.

İnsan, çoktandır bir “global köy” haline gelen yerküremizde bu tür despotik uygulamaların gizli kalamayacağını, tepkiyle karşılanacağını düşünüyor.

Durum, pek öyle değil

Akla gelmeyen bir ihtimal var;

Misafirlerin, kapıdan çıkarken işittikleri çığlık seslerine, dayakçı ortakla ilişkilerini bozmamak adına kulak tıkamaları...

Kendi evlatlarına layık görmedikleri bir muamele, komşunun çocuklarına yapıldığında çıkarları gereği görmezden gelmeleri...

Geçen hafta sonu aynen böyle oldu.

Türk istihbarat teşkilatının illegal olarak Suriye’ye silah taşıyan TIR’larını haber yaptığımız için 26 Kasım’da hapse atıldık.

29 Kasım’da Avrupa Birliği- Türkiye zirvesi toplandı. Bir mektupla 28 Avrupa liderine –tutuklu gazeteciler adına- Batı uygarlığının düşünce-ifade-basın özgürlüğü gibi değerlerini hatırlattık.

Brüksel’deki zirveye giderken çoğunun bir cebinde bizim mektubumuz vardı; öbür ceplerinde ise Avrupa’ya gelmesini istemedikleri mültecilere bekçilik yapmak için Türkiye’ye vermeyi kararlaştırdıkları 3 milyar Euro...

Sonuçta sağ cepteki para sol cepteki mektubu unutturdu, doğal olarak...

Bir “win-win” memnuniyeti yayan basın toplantısını ve Türkiye’ye AB kapısının yeniden açılmasını hücremizdeki televizyondan acı bir tebessümle izledim.

En temel hakların hiç dile getirilmemesinden siyasi dersler çıkardık.

Avrupa parasını verip kendine uzakta bir toplama kampı kiralamıştı.

Ankara parasını alıp, siyasi ayıplarını unutturmuştu.

Onlar sarılırken arada iki şey ezildi:

Bizler ve ilkeler...

Şimdi “Batı standartlarında” inşa edilen tecrit hücremizde, babamızın misafirle dövdüğü çocuklar gibiyiz.

Yine de misafirperveriz.

Tek tek gelin.

Bekleriz.

Can Dündar

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, tutuklu gazeteci

Silivri-İstanbul

* Bu yazı ilk olarak Washington Post'ta yayımlanmıştır.

ETİKETLER

can dündarerdem gülwashington postyazıcumhuriyethaber

İlgili Haberler

CHP'li Barış Yarkadaş: Can Dündar ve Erdem Gül cezaevinde neden muhalif kanalları izleyemiyor?

"Adalet Bakanlığı’nın bu uygulamaya son vermesini talep ediyorum''

Can Dündar Çağlayan'dan yazdı: Erdoğan şiir okumaktan mı mahkûm olmuştu?

"Her devrin muktediri, adaletsizliğine bir kılıf uydurur"

Can Dündar ve Erdem Gül’e destek için ‘Cumhuriyet Nöbeti’ başladı

“Özgür basın susmaz, kalemler kırılmaz”

Can Dündar'dan mektup: Tecrit ölümdür!

Can Dündar, 19 Aralık 2000 yılında gerçekleşen 'Hayata Dönüş Operasyonu'nun yıl dönümünde mektup yazdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24