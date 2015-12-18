CHP'li Barış Yarkadaş: Can Dündar ve Erdem Gül cezaevinde neden muhalif kanalları izleyemiyor?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MİT TIR’ları ile ilgili haber ve görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için cezaevinde, “Halk TV ve diğer muhalif kanalları neden izleyemiyorlar?'' diye sordu.

Barış Yarkadaş, MİT TIR'ları haberi dolayısıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün iletişim araçlarından yararlanma hakkının kısıtlandığı iddiasını TBMM'ye taşıdı.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslendi. Yarkadaş, ''Silivri F Tipi Cezaevi'nde tecrit ve işkence altında bulunan Can Dündar ile Erdem Gül, başta Halk TV olmak üzere muhalif kanalların hiçbirini izleyememektedir. Bu bağlamda bilgi edinme ve iletişim araçlarını kullanma hakkı cezaevi idaresince gasp edilmektedir. Adalet Bakanlığı’nın bu uygulamaya son vermesini talep ediyorum'' dedi.

Yarkadaş, TV sansürüne ilişkin iddiaları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. CHP'li Yarkadaş Bakan Bozdağ'a, ''Can Dündar ve Erdem Gül’ün de bulunduğu Silivri 9 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hangi kanallar izlenmektedir? Tutuklu ve hükümlüler talep etmesine rağmen Halk TV’yi neden izleyememektedir?'' sorusunu yöneltti.

Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Bu uygulama doğru ise tutuklu ve hükümlülerin “haber alma” özgürlüğünün kısıtlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' diye sordu. Yarkadaş, "İzlenecek kanallar hangi kriterlere göre belirleniyor?'' dedi.