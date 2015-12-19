Can Dündar'dan mektup: Tecrit ölümdür!

Silivri cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın yönetmeni Can Dündar, 15 yıl önce F tipi eylemleri nedeniyle “arabulucu heyetinde” birlikte yer aldığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu aracılığıyla “tecrit ölümdür!” mesajı gönderdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dün Can Dündar ve Erdem Gül'ü Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Dündar, 2000 yılında F tipi cezaevlerini protesto etmek için 43 cezaevinde başlatılan açlık grevleri nedeniyle Bekaroğlu'nun da aralarında bulunduğu heyette arabulucu olarak yer aldıklarını ve bu ziyaretin de olayın yıldönümüne denk geldiğini anımsattı.

Dündar, mektubunda şunları yazdı:

“Bugün 19 Aralık, 15 yıl önce bugün, sayın Mehmet Bekaroğlu'nun da dahil olduğu bir arabulucu heyetle, Bayrampaşa cezaevinde, ölüm orucu tutan, hükümlü ve tutuklularla görüşmüştük.

Konu; tecritti. F Tipi cezaevleriydi. O temas, sonuç vermeyince, hükümet 10 gün sonra bir katliamla son verdi eyleme. Bugün, bir tutuklu olarak, tecritteyim. O gün, tecrite karşı ölüme gidenlerin anısına bir kez daha şehadet edeyim:

Tecrit ölümdür!”