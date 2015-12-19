Can Dündar ve Erdem Gül’e destek için ‘Cumhuriyet Nöbeti’ başladı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR’ları ile yaptıkları haber yüzünden tutuklanmasını protesto etmek için gazetenin İstanbul Şişli’deki binası önünde dün “Cumhuriyet Nöbeti” başladı.

Gazetenin bahçesinde tutulan nöbete Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve çok sayıda Cumhuriyet okurları katıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre yurttaşlar ellerinde “Özgür basın susmaz, kalemler kırılmaz” ve “Özgür basın için ayaktayız” yazılı dövizler taşıdı.

Nöbette konuşan gazetenin yazarı Meriç Velidedeoğlu “2008 yılında ‘Simgesel Eylem Grubu’ olarak hukuk dışı olaylara karşı bir direniş başlattık. Basın özgürlüğü olmayan yerde demokrasi de olmaz. Biz de bunun için mücadele ediyoruz” diye konuştu. Velidedeoğlu öncülüğünde başlayan nöbet her cuma günü 12.00-13.00 arası yapılacak. Nöbet tutukluluk sona erene kadar devam edecek.