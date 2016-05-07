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Can Dündar'a saldıran Murat Şahin, Sedat Peker'e mesaj attı mı?

Peker, Dündar'ı "Vatan hainliğinden "Vatan hainliğinden yargılanan birisin, ilk iş idamın geri getirilmesi, ikincisi sizlerin asılması olacaktır” sözleriyle tehdit etmişti

07 Mayıs 2016 18:56

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a silahlı saldırı gerçekleştirilen Murat Şahin isimli saldırganın organize suç örgütü lideri olmaktan yargılanan Sedat Peker'e mesaj attığı iddia edildi.

MİT TIR'ları davasının karar duruşmasına ara verildiği sırada gazetecilere açıklama yapmak üzere dışarıya çıkan ve adliye dışında silahlı saldırıya uğrayan Can Dündar'a saldırıda bulunan kişinin kimliği 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olarak açıklandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Murat Şahin isimli saldırgan ilk ifadesinde “Vatan, Millet sevgisi için yaptım. Bunun Vatan’a ihanet ettiğini düşündüğüm için yaptım. Ben, sağ görüşlüyüm. Doğu’da hergün asker ölüyor, o burada vatan hainliği yapıyor” dediği öğrenildi.

Daha önce yaralamadan suç kaydı olduğu belirlenen Murat Şahin'in daha önce de Silahlı Suç örgütü kurmaktan yargılanan ve hüküm giyen Sedat Peker'e mesaj attığı iddia edildi.

Yine sosyal medyaya düşen iddiada Murat Şahin isimli bir şahsın Sedat Peker'in sitesine girerek ziyaretçi defterine mesaj bıraktığı görülüyor. Ancak ismi geçen kişinin saldırıyı düzenleyen Murat Şahin olup olmadığı bilinmiyor.

Paylaşılan mesaj şöyle:

Sedat Peker ne demişti?
 

Organize suç liderliğinden yargılanan Sedat Paker de Can Dündar'ı hedef göstererek, "Vatan hainliğinden yargılanan birisin. İlk iş idamın geri getirilmesi, ikincisi sizlerin asılması olacaktır” sözleriyle tehdit etmişti.

 

 

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