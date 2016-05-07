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Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Can Dündar'a silahlı saldırıyı çizdi

Latuff, karikatüründe Can Dündar'ın "Saldırganın kim olduğunu bilmiyorum ancak kimlerin hedef gösterdiğini biliyorum" sözlerine gönderme yaptı

07 Mayıs 2016 14:01

Dünyaca ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın adliye önünde uğradığı silahlı saldırıyı çizgisiyle yorumladı.

Karikatüründe, saldırıdan yaralanmadan kurtulan Can Dündar'ın "Saldırganın kim olduğunu bilmiyorum ancak kimlerin hedef gösterdiğini biliyorum" sözlerine gönderme yapan Latuff,Erdoğan'ın sözlerinin silahtan çıkan bir mermiye dönüştüğü ve Dündar'ın İspanyol matadorlar gibi kurşundan kurtulmayı başardığını resmetti

Dündar, yargılandığı MİT TIR'ları davasında darbe girişimi suçundan beraat alan ancak gizli belgeleri yayınlama suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Carlos Latuff'un karikatürü şöyle:

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