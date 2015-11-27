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Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasıyla ilgili hâkim ve savcı için HSYK'ya soruşturma talebi

Can Dündar ve Erdem Gül dün tutuklanarak cezaevine konmuştu

27 Kasım 2015 18:36

Türkiye Barolar Birliği, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanması ile ilgili olarak, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği görevinde bulunan Hakim İsmail Yavuz ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten İrfan Fidan hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması talebiyle HSYK'ya başvurdu.

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla suçlanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 10,5 saat süren ifade ve duruşma sürecinde "devletin güvenliğini düşünmediniz mi" türünde sorulara "kamuoyunun bilgi alma hakkı doğrultusunda gazetecilik görevi yaptıkları" karşılığını veren Dündar ve Gül hakkında İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı tutuklama oldu. Eviliğinin 28. yıldönümünde eşi Dilek Dündar'la birlikte geldiği adliyede tutuklanan Can Dündar, tutuklama kararını "şeref madalyası" olarak değerlendirdi.

7. Sulh Ceza Hâkimi İsmail Yavuz, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı darp eden saldırganların serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddetmesi ve Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla tutuklamasıyla gündeme gelmişti.

Türkiye Barolar Birliği, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanması ile ilgili olarak, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği görevinde bulunan Hakim İsmail Yavuz ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten İrfan Fidan hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması talebiyle HSYK'ya başvurdu.

 

 

 

 

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