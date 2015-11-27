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Can Dündar ve Erdem Gül eylemine polis müdahalesi

Ankara ve İstanbul'da birçok kişi Cumhuriyet gazetesine destek için toplandı

27 Kasım 2015 16:30

Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül için Ankara'da gerçekleştirilen protesto gösterisine polis müdahale etti.

Ankaralı gazeteciler, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutukluluğunu protesto etmek için Yüksel Caddesi’nde toplandı. Saat 13.30′da Yüksel Caddesi’nde buluşan gazetecileri dağıtmak üzere polis müdahale etti.

Polis aralarında gazetecilerin, CHP ve HDP milletvekillerinin olduğu Atatürk Bulvarı üzerindeki gruba gaz sıkarak müdahale etti.

Yurttaşlar geri çekilmezken ardından Çankaya Belediye önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından belediye önünden otobüslerle Cumhuriyet gazetesine gidilme kararı alındı.

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