Cumhuriyet Gazetesi önünde Can Dündar ve Erdem Gül’e destek

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasının ardından Cumhuriyet’in merkez binası önünde destek eylemi düzenleniyor.

Birgün’ün haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Can Dündar ile Erdem Gül’ün tutuklanma talimatının, 6 ay önce TRT Haber’e çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini söyledi.

Yarkadaş’ın gazete binası önünde yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye'nin iki saygın gazetecisi yaklaşık 12 saatlik tiyatronun ardından tutuklanmıştır. Ve ceza evine gönderildiler. Dün bütün gün boyunca onlarla birlikteydim. Orada nasıl bir tiyatronun 12 saat boyunca oynanıldığına hep birlikte şahit olduk.

Dün talimatla yapılan bir yargılama ve talimatla yapılan bir kararla tutuklandı gazeteci arkadaşlarımız. Bu karar aslında dün çağlayan değil tam 6 ay önce TRT Haber’de yayınlanan bir röportajda verilmişti. Tayyip Erdoğan TRT'de katıldığı bir programda Can Dündar ve Erem Gül'ü kastederek ve onların yaptığı MİT TIR'ları haberini kastederek 'bunu onların yanına bırakmayacağım' demişti. O yüzden bu kararın nasıl alındığı çok açıktır.

Ortada bir hukuk trajedisi vardır. Can Dündar ve Erdem Gül hakkında haber yapıldıktan 5 buçuk ay sonra dava açılmıştır. Badın kanuna göre bu tür soruşturmalar için dava ve soruşturma açılma süresi 4 aydır. Savcılar bu 4 aylık hukuk kuralına uymaya tenezzül etmemişlerdir. Bu yüzden açılan soruşturma hukuksuzdur. Hiçbir geçerliliği yoktur”

Yüksekdağ: Zulüm iktidarı kurdular

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Cumhuriyet gazetesine destek ziyaretinde bulundu. Yüksekdağ, karanlık günlerden de başımız dik alnımız dik geçeceğiz. AKP iktidarının Türkiye iktidarını sürüklemeye çalıştığı bu savaş bataklığına, halkımızın itilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.



"Yüzde 49,5'luk bir iktidarla, istedikleri gibi savaş yapmak için Türkiye'nin evlatlarını ölüme göndermek için zulm iktidarı kurdular" diyen Yüksekdağ, "Basının susturulması yoluyla, Türkiye'nin savaş karanlığına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Can'ın herkese selamı var"

Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, "Bu Can'a takılmış bir şeref madalyasıdır. Gurur duyuyoruz. Canın herkese selamı var" dedi. Dilek Dündar, açıklamasının ardından alkışlar eşliğinde gazete binasına girdi.