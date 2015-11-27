AKP’li Orhan Miroğlu; Can Dündar gazetecilik yapmadı, hükümeti devirmek için, mücadele etti

AKP’li Orhan Miroğlu, Can Dündar’ın tutuklanmasının ardından attığı twette, "Can Dündar gazetecilik yapmadı, hükümeti meşru olmayan yollarla devirmek için, mücadele etti" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan görüntüleri yayımlamaları nedeniyle tutuklandı. İki gazetecinin tutuklanma gerekçesi "Silahlı terör örgütü üyeliği, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak." Tutuklama kararı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce verildi.

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da kararın ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan, "Can Dündar gazetecilik yapmadı, hükümeti meşru olmayan yollarla devirmek için, mücadele etti. Dünyanın her yerinde bedeli ödenir bunun” dedi.

Miroğlu'nun tweeti şöyle: