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Can Dündar ve Erdem Gül için 30 adımlık eylem

Tutukluluklarının 30. gününde Dündar ve Gül’ün "Gazeteci Arkadaşları" yarın 30 adımlık yürüyüş için eylem çağrısı yaptı

25 Aralık 2015 20:13

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül için meslektaşları, tutuklulukların 30. günü nedeniyle Cumartesi günü saat 14.00’te Taksim Tünel’de bir araya gelerek 30 adımlık bir eylem yapacak.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün “Gazeteci Arkadaşları” adına yapılan yazılı açıklamada, Dündar ve Gül’ün haber yaptıkları için 26 Kasım’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu olduğu anımsatıldı.

Cezaevlerinde 34 tutuklu ve hükümlü gazetecinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanışının 30. gününde, ‘bu dava nereye kadar giderse biz de peşindeyiz’ demek için, 30 adımlık yürüyüşe çağırıyoruz hepinizi. 26 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 14:00’te Tünel Meydanı’nda buluşup 30 adım atacağız. Hakikat asla hapsedilemez. Halkın haber alma hürriyeti asla engellenemez!”

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