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Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliye taleplerine bir ret daha

Dündar ve Gül'ün ikinci tahliye talebi de reddedildi

25 Aralık 2015 17:49

MİT TIR'larıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün avukatları aracılığıyla tahliye talebi ikinci kez reddedildi.

Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, reddin gerekçesi olarak “Şüphelilerin tutukluluk hallerini sonlandırmasını gerektirecek nitelikte yeni bir delil bulunmamasını" gösterdi.

DHA’dan Özden Atik’in haberine göre; gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatları tarafından 22 Aralık'ta yapılan talebi değerlendiren Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tahliye talebini reddetti. Hakimlik kararında, "suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu ve mevcut tutuklama gerekçeleri, atılı suçun yasada öngörülen cezalarının alt ve üst sınırı, soruşturma konusu suçların ağırlığı ve önemi dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, suçların sabit görülmesi halinde verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbirleriyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, bu suretle şüphelilerin tutukluluk hallerini sonlandırmasını gerektirecek nitelikte yeni bir delil bulunmamasını" gerekçe gösterdi.

 

Önce itiraz, sonra da tahliye talebi reddedilmişti

 

Can Dündar ve Erdem Gül, 26 Kasım'da "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Dündar ve Gül'ün avukatları, 30 Kasım'da tutuklama kararı veren İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne üç cümlelik itiraz dilekçesi sunmuştu. 7. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederek üst mahkemeye yollamıştı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği de eylemlerin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği ve kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetmişti. İtirazın reddedilmesinin ardından Dündar ve Gül'ün avukatları, Nöbetçi İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tahliye talebinde bulunmuş, burası da tahliye talebini reddetmişti. 

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