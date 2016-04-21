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Cambridge Düşesi Kate Middleton, aynı çizmeleri 12 yıldır giyiyor

Kate Middleton "tutumlu düşes" olarak anılıyor

21 Nisan 2016 17:22

Eşi İngiltere Prensi William ile birlikte Hindistan ve Bhutan'ı kapsayan bir geziye çıkan 34 yaşındaki Cambridge Düşesi Kate Middleton, 10 yıldan fazla zamandır giydiği çizmeleriyle bir kez daha görüntülendi.

Düşes, Butan'da Prens William ve kendilerine eşlik eden bir grupla birlikte Kaplan Yuvası Manastırı'na tırmandı. Rahat bir pantolon, gömlek ve yelek giyen Middleton'ın ayağında ilk kez 2014 yılında görüntülendiği aynı kahverengi çizmeler vardı.

Hürriyet Kelebek'teki habere göre, Kate Middleton bu çizmelerle ilk kez 2004 yılında henüz evlenmeden önce görüntülenmişti. Daha sonra 2005 yılında da üzerinde bir başka etkinlikte kot pantolonuyla birlikte aynı çizmeleri giymişti.

Kate Middleton, aynı elbiseyi farklı kombinlerle defalarca giyiyor. Aynı durum ayakkabılar için de geçerli. Bu özelliğinden dolayı da Middleton "tutumlu Düşes" olarak anılıyor.

 

 

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