"Prens Harry, Kate Middleton'ın kardeşiyle banyoda öpüşürken yakalandı"

İngiltere'nin çapkın Prensi Harry ile Düşes Kate Middleton'ın kardeşi Pippa'nın gizlice aşk yaşadığı ileri sürüldü

Ok! dergisinin iddiasına göre Prens William'ın 31 yaşındaki kardeşi Prens Harry ile Kate Middleton'ın 32 yaşındaki kardeşi Pippa Middleton, üç aydır gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyor.



Dergi haberinde; birlikte objektiflere takıldıkları ilk andan itibaren tüm dünyanın birbirine yakıştırdığı Pippa Middleton ile Prens Harry hakkında özel detaylara da yer verdi.



İkili arasındaki "çekimin" çok yüksek olduğunu ileri süren dergiye göre Pippa Middleton ile Prens Harry, kardeşlerinin evlendiği gün banyoda yakalandılar. Hem de öpüşürken ve hem de Kate Middleton tarafından.

OK! dergisi haberinde Pippa Middleton ile Prens Harry'nin ilk buluşmasına dair ayrıntılara da yer verdi. Bu iddialara göre Prens Harry ilk buluşmada Pippa Middleton için makarna pişirdi ve Adele, Ellie Goulding ve Bruno Mars'ın şarkılarını çaldı.



OK!'in ileri sürdüğüne göre Prens Harry, aylar boyunca Pippa Middleton'a yaklaşmaya çalıştı. Ancak genç kadın başta ablası Kate olmak üzere çevresinden gelecek tepkilerden korktuğu için Prens'ten uzak durdu. O süreçte Pippa Middleton, 37 yaşındaki Niko Jackson ile flört etti. Ancak çift, bir süre önce yollarını ayırdı.