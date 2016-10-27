Çalışma Bakanı açıkladı; Aleyna Tilki'nin sözleşmesi ve onu çalıştıran mekanlar incelenecek

16 yaşındaki Aleyna Tilki’nin gece kulüplerinde sahneye çıkmasıyla ilgili imzaladığı sözleşme mercek altına alındı. Çalışma Bakanlığı da Tilki'nin sahneye çıktığı mekanları incelemeye aldı. Yasaya aykırı olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Müezzinoğlu "Yasa çocuklarımızı korumaya yönelik. Söz konusu duruma hoşgörüyle yaklaşılamaz. Bu noktada anne ve babaların sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

TV 8'deki Yeteneksizsiniz yarışmasında ismini duyurduktan sonra 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Aleyna Tilki, imzaladığı sözleşme gereği bu ayın sonuna kadar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli gece kulüplerinde sahneye çıkmaya devam edecek.

Aleyna'nın 16 yaşında olduğu için gece çalıştırılması ve imzaladığı sözleşme mercek altına alındı. Çalışma Bakanlığı da Tilki'nin sahneye çıktığı mekanları incelemeye aldı. Sabah'ın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da, Tilki'nin bir çocuk olduğuna dikkat çekerek gece kulüplerinde sahneye çıkmasına tepki göstererek şunları söyledi:

"18 yaşından küçük olan herkes bizim için çocuktur. Ruhsal ve psikolojik gelişimlerinin tamamlanması için bu yaş altındaki herkesin kötü alışkanlıklardan ve gelişimine olumsuz etki edecek ortamlardan uzak tutulması gerekmektedir. Biz eğitim merkezlerimizin çevresinde dahi alkollü mekanlara geçit vermezken eğitim yaşındaki çocuklarımızı bu alışkanlıkların merkezlerine asla teslim edemeyiz."

Bakan Müezzinoğlu, İş Kanunu'na göre çocukların gece çalıştırılamayacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "4857 sayılı İş Kanunu'nun 69'uncu maddesine göre; gece dönemine rastlayan sürelerde 18 yaş altında çocuklar çalıştırılamaz. Gece döneminden kasıt 20.00 ile 06.00 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 4'üncü kısmında içkili yerler tanımlanmıştır. 36'ncı maddede de bu yerler de çalışacak kişilerin 18 yaşından küçük olamayacağı zaten belirtilmiştir. Burada amaç, muhtemel zihinsel ve psikolojik travmaların önüne geçilmesidir."

Aleyna Tilki'nin ailesine de seslenen Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Yasa çocuklarımızı korumaya yöneliktir. Söz konusu bu duruma da bu sebeple hoşgörüyle yaklaşılamaz. Burada anneler ve babaların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Çocuklarımızı korumaya çalışırken ailelerin desteği olmadan bunu başaramayız." Aile, Çalışma ve İçişleri bakanlıkların devreye girmesiyle birlikte, 16 yaşındaki Aleyna Tilki'nin vekili Avukat Abide Gülel Birsen; bundan sonra genç şarkıcının kanunlara uygun şekilde sahneye çıkacağını kamuoyuna açıkladı:

"Çıkış parçasının tanıtım ve promosyon çalışmaları esnasında, yetkililerin Aleyna Tilki'nin ailesini eksik bilgilendirmesi sonucunda birtakım yanlış uygulamalar yapılmıştır. Bu sebeple Aleyna'nın ailesi, yapımcısı ve ekibi zor durumda bırakılmıştır. Medyaya yansıyan olaylar karşısında Aleyna Tilki'nin çalışma ekibinde düzenlemeye gidilmiştir. Bunun sonucunda mevzuatımız titizlikle incelenmiş olup Aleyna Tilki'nin alkollü işletmelerde sahne almamasına, kanunen bildirilmiş saat ve yerlerde eğitim hayatını aksatmaması kaydıyla sanatını icra etmeye devam ettirmesine karar verilmiştir.Basındaki birtakım iddiaların aksine, Aleyna Tilki olağan eğitim hayatına devam etmektedir. Eğitim hayatını aksatmamak kaydıyla, kanuni sınırlar içinde ve mevzuatımızın izin verdiği ölçüde, yasal temsilcileri olan velileri refakatinde canlı yayınlara katılması, içkili yerlerde olmamak kaydıyla açık ve kapalı olanlarda konser vermesi, klip çekilmesi, açılış etkinliklerine katılmasında ve bu etkinliklerin konusu olduğu eser sözleşmelerini velilerinin yardımıyla ifşa etmesinde herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı ortadadır. Aleyna Tilki, yurt dışı programlarında ise bulunduğu ülkenin hukuk düzenine uygun olarak hareket etmektedir."