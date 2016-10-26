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Müge Anlı: Devlet, Aleyna Tilki'yi ailesinden alabilir

"Çocuk sahne alması için yurt dışına götürülecekmiş, bu ne demek?"

26 Ekim 2016 15:31

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin barda sahne almasıyla ilgili olarak "Gerekirse devlet anne ve babasından bu türdeki çocukları alabilir" dedi.

Aile Bakanlığı, Aleyna Tilki'nin ailesini geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek Aleyna'nın sahne almasının yasak olduğunu belirtti. Ancak Tilki, dün akşam Maslak'ta bir gece kulübünde sahne aldı.

Medyaradar'da yer alan habere göre; Müge Anlı da, Tilki'nin anne ve babasına seslenerek "Çocuğunuzu sahneden alın" dedi.

"Devlet çocuğunuzu alabilir"

Aleyna'nın eğer sanatçı olmak istiyorsa konservatuvar okuması gerektiğinin altını çizen Müge Anlı, 2000 doğumlu bir çocuğun sahne almasının doğru olmadığını belirterek, "Gerekirse devlet anne ve babasından bu türdeki çocukları alabilir" dedi.

Anlı şunları söyledi:

"Üzüntü duyuyorum"

'Madem istismardan bahsediyoruz. 16 yaşında bir kızımız ve gay barlarda dahil olmak üzere içkili mekanlarda sahneye çıkıyor. Bütün bunları işte kamuoyunun gündemine geldiğinde annem babamda yanımda diye anlatıyor. Okula gidiyor 2000 doğumlu efendim 2000 doğumlu yani 2000 doğumlu bir çocuğun bu şekilde içkili mekanlarda sahne alması ne demektir? Bu bir istismara girmez mi? Asla çocuğumuza değil lafım üstelik çocuğumuzun kendini bu şekilde savunmaya çalışıyor olmasından da büyük üzüntü duyuyorum. Bunu sanki normal birşeymiş gibi anlatmasından büyük bir üzüntü duyuyorum. Valilik birçok programını yasakladı. Bu kez de öğrendiğime göre yurtdışından bir takım programlar alınmış. Çocuk yurt dışında sahne almak için yurtdışına götürülecekmiş. Bu ne demek? Bu ne demektir? Bir anne baba çocuğunun bu şekilde gecenin bir vakti sahneye çıkmasına nasıl müsade eder ve bir çocuk bu durumu nasıl savunmaya kalkar. Bunuda sizlerin takdirine bırakıyorum.'

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