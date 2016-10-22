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Valilik, Aleyna Tilki'nin konserine izin vermedi

Aile Bakanlığı geçen hafta Aleyna'nın ailesini uyarmıştı

22 Ekim 2016 12:02

'Cevapsız Çınlama' adlı şarkısı ile adını duyuran 16 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bir gece kulübünde konser vermesine valilikten izin çıkmadı. Tilki’nin dün akşam İstanbul’da bir gece kulübünde yapılması planlanan konseri iptal edildi.

Posta gazetesinden Hakan Kırarslan'ın haberine göre, ''Sınır konulmasından hiç hoşlanmam'' diyen Aleyna Tilki, dün akşam Beyoğlu'nda sahneye çıkacaktı. Ancak İstanbul Valiliği'nden son anda yasak geldi. 

Mekân, konserin neden iptal edildiğini ise şu açıklamayla duyurdu: 

"21 Ekim Cuma Günü yapılması planlanan AleynaTilki konserimiz için İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'ne (Etkinlik Müracaatı) sahneye çıkma izin belgesi için mekânımız tarafından başvuru yapılmıştır. Aleyna Tilki'nin gece kulübümüzde sahneye çıkması İstanbul Valiliği'nce uygun görülmemiştir. Bu sebeple Aleyna Tilki konserimizi gerçekleştiremeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."

Aile Bakanlığı da geçen hafta Aleyna'nın ailesini uyarmıştı. 

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