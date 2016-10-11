16 yaşındaki şarkıcının içkili mekanlarda program yapması tartışma yarattı

'Cevapsız Çınlama' isimli şarkısıyla müzik listelerinde adından sıkça söz ettiren 16 yaşındaki lise öğrencisinin içkili mekanda şarkı söylemesi tartışmaya sebep oldu. Şarkıcı Aleyna Tilki, ekim ayı boyunca İstanbul başta olmak üzere birçok gece kulübünde sahneye çıkacak. 18 yaş altındakilerin içkili mekanlarda çalışması yasak olması sebebiyle şarkıcının durumu gündem oldu.

Sabah gazetesinden Özlem Avcı'nın haberine göre, son günlerde 'Cevapsız Çınlama' isimli şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Aleyna Tilki, tartışma konusu oldu. DMC yöneticisi avukat Samsun Demir, Aleyna Tilki'yle gece kulüplerinde sahneye çıkması için sözleşme imzaladı. Reşit olmadığı halde meseleği gereği içkili yerlerde bulunması gereken Tilki, Ekim ayı boyunca İstanbul başta olmak üzere pek çok gece kulübünde sahneye çıkacak.

Tartışmanın diğer tarafında ise avukat Yıltay Günay, 16 yaşındaki genç bir kadının içkili ortamlarda sahneye çıkmasının yasal olarak suç olduğunu söyledi. Günay, anayasanın Umumi Hıfzısıhha Kanunu Çalıştırma Yaşı/173'üncü maddesine göre, "Mahalli belediyelerce bar, kabare, dans salonları, kahve, gazino ve hamamlarda 18 yaşın altındaki çocukların çalışması yasaktır" dedi.

"Şikayetler üzerine ceza kesilebilir"

Avukat Yıltan Günay, 18 yaş altı çocukların eğlence yerlerinde çalışmalarıyla ilgili şu görüşü savundu:

"18 yaş altı çocuk işçilerin bu tür yerlerde çalıştırılmalarının zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimleri açısından zararlı olacağı kanısındayım. Ayrıca bu tür mekanlarda çalıştırılan çocukların alkol vb. zararlı madde tüketimine yatkınlaşabilecekleri de unutulmamalıdır. Çocukların gece çalışmaları yasaklanmıştır. Çocuk işçilerin gece kulüplerinde çalıştırılmalarının, çocuğun eğitim hayatına da kötü etkisi vardır. Şikayet edilirse çocuğun çalıştırıldığı mekanlara sosyal güvenlik kurumunca ceza kesilmesi söz konusu olabilir."