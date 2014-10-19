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Spor

Çalhanoğlu silah çekme olayını anlattı: Silahını çıkardı ve seni öldürürüm dedi

Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin ağzına silah dayadığı Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yaşanan olayları anlattı

19 Ekim 2014 14:58

Medyayı 1,5 yıla aşkındır meşgul eden Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'a silah göstermesi hatta bir gece kulübün de Çalhanoğlu'nun ağızına silah dayadığı olayı ile ilgili yankılar devam ediyor.

Bayern Leverkusenli Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu, Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Bild'de yaptığı açıklamalardan sonra kendisi de ülkenin en çok izlenen ünlü kanalı ZDF'ye çıkarak bu konuyu detaylandırdı.

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, Hakan Çalhanoğlu olay ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hollanda maçından sonra ben, Ömer Toprak ve Ömer'in bir arkadaşı birlikte bir şeyler içiyorduk. Gökhan Töre, eski kız arkadaşına sulandığı için Ömer'in arkadaşına gıcıkmış. Bizim bulunduğumuz mekanı öğrenince, Gökhan'da arkadaşı ile O mekana geldi. Biz, Gökhan Töre'yi görünce arkadaşı alıp odaya çıkarttık. Daha sonra Gökhan Töre bizim odanın kapısına dayandı ama biz açmadık. Gökhan aşağıya inip odanın yedek kartını almış. Sonra yeniden Gökhan ve arkadaşı bizim kapıya dayanınca ben kapıyı açtım. Kapıyı açtığım gibi Gökhan Töre hızla içeri girip Ömer'in arkadaşının üzerine yürüdü. Bu arada Gökhan'ın arkasından odaya giren kişi ceketinin altından tabanca çıkarıp, beni ve Ömer'e yere yatıp kımıldamamızı söyledi. Gökhan Töre, Ömer'in arkadaşını dövdü ve odadan çıktılar. Biz Gökhan Töre ile yaşadığımız bu olayı büyütmek, dillendirmek istemedik, Gökhan'ın kariyerine zarar vermemek için" şeklinde konuşarak olayı ilk defa anlatmış oldu.”

 

‘Rudi Voller Terim'i arayıp bilgi verdi’

 

A Milli Takım kampına da sakat olduğu için katılmadığını söyleyen Hakan bu konu ile alakalı olarak da "Paderborn maçında baldırımdan sakatlandım ve oyundan çıktım. Maçtan sonra Rudi Völler, Fatih Terim'i arayarak sakat olduğumu söyledi. Milli Takım kampına katılmama nedenim Gökhan Töre olayı ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. 

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