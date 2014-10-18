Gökhan Töre'nin silah çekmesi olayını Fatih Terim'den kim sakladı?

Beşiktaşlı milli futbolcu Gökhan Töre'nin milli maçtan sonra Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'a silah çekmesi olayını araştıran Emniyet, olayın Fatih Terim'den gizlendiğini ortaya çıkarmasının ardından “Bu olayı Terim'den hangi milli takım yetkilisi sakladı?” sorusu gündeme geldi.

Gökhan Töre’nin geçen yıl oynanan Türkiye-Hollanda milli maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak’ın odasını silahla basarak Ömer’in dişini kırması ve Hakan’ın ağzına tabanca sokmasının yankıları devam ediyor.

Bu skandal Hakan ve Ömer’in Çek cumhuriyeti ile Letonya maçlarına gelmemesiyle daha da büyüdü.

Eminyet raporu skandalı büyüttü

'futbolarena.com' haberine göre, tüm kamuoyunun artık iyi bildiği olay konusunda araştırma yapan Emniyet, çok önemli bir detaya ulaştı. Olayın olduğu gün sabaha karşı Hakan ve Ömer'in yanına giden bir milli takım yetkilisi, “Sakın polise gitmeyin. Burası bir aile ortamı” diyerek olayı kapatmaya çalıştı.

Kim bu Milli Takım yetkilisi?

Emniyet raporlarında yer alan bu bilgiler, skandalı daha da genişletti.

Fatih Terim’in açıklamalarına göre, kendisinden bile saklanan bu olayda hangi milli takım yetkilisi bu olayı örtbas edip, Terim’e bile haber vermedi.

Çünkü Emniyet’in ulaştığı bilgilere göre de bu olay Terim’den de saklandı.

Fatih Terim ne demişti?

Çek Cumhuriyeti maçı öncesi konuşan Fatih Terim olay için “Ben bunu o günlerde hemen duymadım. Almanya'da Ömer'den duydum" demişti.

Bu kadar büyük bir skandal 1.5 ay boyunca Fatih Terim’den bile saklandıysa Emniyet raporuna göre o gece Ömer ve Hakan’ın yanına gidip “olayı kapatalım” diyen milli takım yetkilisi kim?