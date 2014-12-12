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Çağlayan Adliyesi ve Emniyet Müdürlüğü'nde 'demokrasi nöbeti'

Fuat Avni'nin gazetecilere operasyon yapılacağı iddiası üzerine gazetecilere destek olmak isteyen vatandaşlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Çağlayan Adliyesi'nde toplandı

12 Aralık 2014 02:39

Twitter fenomeni Fuat Avni'nin, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının intikamını almak için ülke genelinde 150'si gazeteci olmak üzere 400 kişinin gözaltına alınacağı iddiası üzerine çok sayıda vatandaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Çağlayan Adliyesi'nde ismine 'demokrasi nöbeti' verdikleri, destek gösterisinde bulunuyor.

Operasyon iddiaları üzerine gazetecilere destek olmak için vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen Vatan Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğü ile Çağlayan Adliyesi önüne akın etti.

Adliye önünde toplanan 2 bini aşkın vatandaş,  demokrasi ve medyaya yönelik darbe anlamına gelecek operasyona karşı tepkilerini dile getirdi.

 

'Hırsızlığın yıldönümünde hırsız operasyonda'

 


Vatandaşlar ellerindeki dövizlerde, 'Basını susturmakla bizi susturamazsınız', 'Hiç durmadan yürüyeceksiniz', 'Paraları süpürebilirsiniz ama Zaman'ı asla', 'Basın susarsa bu iş bitermi sandın', 'Dur yolcu, yolsuzluk çıkmaz sokak' 'Hırsızlığın yıldönümünde hırsız operasyonda' 'Korkma titre' gibi sloganlar dikkat çekti.

 

'Sıfırlanan paralar unutulmaz'

 

Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyeti önüne de yüzlerce vatandaş akın etti. Yaklaşık bin kişi medyaya ve polisleri yönelik yeni bir operasyonu protesto etti.

Emniyete gelen vatandaşların ellerindeki pankartlarda, "Sıfırlanan paralar unutulmaz, Göklerden gelen bir karar vardır, 17 Aralık unutulmaz, 25 Aralık unutulmaz, bide "VIP" torpil unutulmaz" dövizleri yer aldı.

 

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