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Operasyon yapılacağı iddia edilen Zaman gazetesine okurlardan destek

Fuat Avni'nin Zaman, Bugün ve Taraf gazetesinde çok sayıda çalışanın gözaltına alınacağına yönelik iddiaları üzerine, Zaman gazetesinin binası önünde destek gösterisi düzenlendi

11 Aralık 2014 23:19

Fuat Avni attığı tweetlerde Zaman, Bugün ve Taraf gazetelerinden çok sayıda çalışanın gözaltına alınacağını iddia etti. Bu iddiaların ardından Zaman Gazetesi'nin Yenibosna'daki binasının önünde destek gösterisi düzenlendi.

Twitter fenomeni @fuatavnifuat hesabının, yarın 150’ye yakını gazeteci olmak üzere 400 kişinin gözaltına alınacağını ileri sürmesinin ardından İstanbul'da Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı çalışanlarına destek olmak için yüzlerce kişi her iki yayın grubununda bağlı olduğu Feza Gazetecilik AŞ'nin önünde toplandı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı kalabalığa hitap etti.

Dumanlı, birçok medya kuruluşuna yönelik ‘intikam operasyonu’ iddiasını değerlendirdi. Böyle bir operasyonu ‘cinnet’ olarak yorumlayan Dumanlı, “Bu mevzuyu basite indirgemek, bir Cemaat-parti kavgası gibi senarize etmek çok büyük gaflet olur. Bunun faturasını bu ülke çok ağır öder. Böyle bir operasyon, demokrasiye, basın özgürlüğüne darbedir" dedi.

 

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